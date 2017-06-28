Beşiktaş her geçen gün Pepe'nin transferini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyor.



beIN Sports'un haberine göre, PSG ve Inter'in de peşinde olduğu Pepe için en cazip teklif Beşiktaş'tan geldi. Siyah beyazlı ekip 34 yaşındaki savunma oyuncusunu ikna etmeye yakın görünüyor. Portekiz ile Konfederasyonlar Kupası'nda mücadele eden Pepe, karar vermek için Beşiktaş'tan ek süre talep etti. Turnuvanın bitimiyle birlikte, Pepe kararını vermiş olacak. Beşiktaş, bu esnada, Pepe'den gelebilecek olumsuz yanıta karşı Sevilla'dan Adil Rami ile temaslarını da sürdürüyor. Pepe, 2016-17 sezonunda Real Madrid'le 18 maça çıktı. La Liga şampiyonuyla sözleşmesi yenilenmeyen Portekizli yıldız, 2007'den bu yana eflatun beyazlıların formasını terletiyordu.