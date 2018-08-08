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En çok galibiyet Ankaragücü'ne karşı

Fenerbahçe, bu sezon ligde yer alacak takımlar içinde en fazla galibiyeti, 63 kezle Ankaragücü'ne karşı elde etti

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:04
En çok galibiyet Ankaragücü'ne karşı

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

Süper Lig'e 6 sezon sonra tekrar dönen MKE Ankaragücü'yle bugüne dek 98 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşı karşısında ciddi bir üstünlük kurdu. Fenerbahçe, rakibini 63 kez mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin, MKE Ankaragücü'nden sonra en fazla galibiyet aldığı takım ise 50'şer kezle Galatasaray ve Bursaspor oldu.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon yer alan takımlar içinde en fazla gol attığı takım da MKE Ankaragücü oldu. Sarı-lacivertliler rakibinin ağlarını 183 kez havalandırdı. Sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü'nden sonra en fazla golü ise 154 kezle Galatasaray'a attı.

En fazla maç ve yenilgi Beşiktaş'a karşı

Sarı-lacivertliler, lig tarihinde en çok 124 kezle Beşiktaş'la karşılaştı. Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla yenilgiyi ise 39 defayla Beşiktaş'a karşı aldı. Sarı-lacivertliler, lig tarihinde en fazla golü ise Beşiktaş'tan yedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın attığı 136 gole engel olamadı. Fenerbahçe, bu sezon ligde yer alan diğer 17 takımın 16'sıyla daha önce karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la ise tarihinde ilk lig maçlarını bu sezon oynayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018-2019 SezonuFenerbahçeFutbolGalibiyetMKE Ankaragücü
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