En çok gol atan Macaristan

Dünya kupaları tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takım Macaristan, en çok gol yiyen ekip ise Güney Kore oldu.

Macaristan, dünya kupalarının en gollü turnuvası olan 1954 İsviçre'de çıktığı 5 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırarak, bir şampiyonada en çok gol atan takım unvanını aldı. Macarlar, mücadele ettikleri 2. grupta Güney Kore'yi 9-0, Batı Almanya'yı 8-3 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde de uzatmalarda Uruguay'ı aynı sonuçlarla 4-2 mağlup eden Macaristan, finalde ise grupta 8 gol attıkları Almanlar'a 3-2 yenilerek şampiyonluk şansını kaçırdı.

Almanya ise aynı turnuvada 25 gol atıp, bu alanda ikinci sıraya yerleşirken, Fransa da 1958 Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada 23 gole imza attı.

En çok gol yiyen Güney Kore

Dünya kupalarında 1 turnuvada en çok gol yiyen milli takım Güney Kore oldu. Finaller tarihinin en gollü turnuvası olan 1954'te Türkiye'nin de yer aldığı 2. Grup'ta mücadele eden Güney Kore, yaptığı 2 maçta kalesinde toplam 16 gol gördü. Toplam 16 takımın katıldığı turnuvada ilk maçında Macaristan'dan 9 gol yiyen Güney Kore, ikinci karşılaşmasında ise Türkiye karşısında sahadan 7-0 yenik ayrıldı. 1950 Dünya Kupası'nda İsveç, 1958'de Fransa ve 1986'da Belçika 15'er golle Güney Kore'yi takip etti.