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En çok kazanan Kaka

Orlando City'nin Brezilyalı oyuncusu Kaka, 7 milyon 167 bin dolarlık kazancıyla Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde bu yıl da en fazla maaş alan futbolcu oldu

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En çok kazanan Kaka

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) Orlando City forması giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Kaka, bu yılın en fazla maaş alan futbolcuları sıralamasında zirvede yer aldı.

MLS Futbolcular Birliğinden yapılan açıklamaya göre, yılda 7 milyon 167 bin dolar maaş alan Kaka, ligin en çok kazanan futbolcusu unvanını bu yıl da korudu. Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece bir maçta forma giyebilen Kaka'yı, Toronto'da top koşturan Sebastian Giovinco takip etti. İtalyan forvet oyuncusu, 7 milyon 115 bin dolar kazandı. Toronto'nun ABD'li orta saha oyuncusu Michael Bradley ise 6 milyon 500 bin dolarlık maaşıyla ligde en fazla kazanan 3. futbolcu oldu. Geçtiğimiz ay İngiliz ekibi Manchester United'dan Chicago Fire'a transfer olan Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger ise 5 milyon 400 bin dolarlık maaşıyla listede 7'nciliği elde etti.

Ligde en fazla kazanan ilk 10 futbolcu ve maaşları şöyle:
 Futbolcu               Takım             Maaş (dolar) 
 1 Kaka                      Orlando City    7 milyon 167 bin
 2Sebastian Giovinco Toronto            7 milyon 115 bin
 3Michael Bradley      Toronto            6 milyon 500 bin
 4Andrea Pirlo      New York City    5 milyon 915 bin
 5David Villa      New York City    5 milyon 610 bin
 6Giovani dos Santos Los Angeles Galaxy 5 milyon 500 bin
 7B.Schweinsteiger    Chicago Fire    5 milyon 400 bin
 8Jozy Altidore      Toronto            4 milyon 875 bin
 9Clint Dempsey      Seattle Sounders    3 milyon 892 bin
 10Diego Valeri      Portland Timbers    2 milyon 607 bin
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