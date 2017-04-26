En çok kazanan Kaka Orlando City'nin Brezilyalı oyuncusu Kaka, 7 milyon 167 bin dolarlık kazancıyla Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde bu yıl da en fazla maaş alan futbolcu oldu

26 Nisan 2017 Çarşamba 12:22 Bu haber kez okundu.