"En çok Konya'nın canı yandı"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, bu sezon sonuca etki eden hakem kararları yüzünden en çok canı yanan takımların başında geldiklerini öne sürdü.



Baydar, yaptığı açıklamada, bu sezon hakem hataları nedeniyle 10'un üzerinde maçta puan kaybettiklerini söyledi. Uzun zamandır kritik karşılaşmalarda hakemlere azami dikkat ve hassasiyet çağrısı yaptıklarını belirten Baydar, 3-2 mağlup oldukları Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde de bu çağrıyı yinelediklerini aktardı. Baydar, bu maçta da hakem hatalarının gündeme geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Bu sezon diğer sezonlara göre sonuca direkt etki eden hakem kararları yüzünden canı yanan takımların başında Atiker Konyaspor geliyor. Sezonun ilk maçında üç puan kaybetmemize neden olan kararlar silsilesiyle lige başladık. O gün bugündür hakem hataları yakamızı bir türlü bırakmadı. Neredeyse her maçta puan yarışını etkileyen hatalar yüzünden mağdur oluyoruz. Bıktık, usandık artık. Konuşsanız olmuyor, konuşmasanız olmuyor ama gelin görün ki, daha önce de canımızı defalarca yakan karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan yine sahnedeydi ve sinir bozucu bir yönetim gösterdi. Hakemleri şikayet etmenin bir sonuç doğurmayacağını bildiğimizden artık onları Allah'a havale ediyoruz. 90 dakika boyunca alnının akı ve vicdan rahatlığıyla müsabakaları tamamlayan hakemleri de öpüp başımıza koyuyoruz. Umarız aynı sorunları, kalan maçlarda yaşamayız."

"Adil ve skoru etkilemeyecek bir yönetim istiyoruz"

Yeşil beyazlıların, 16 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacağını anımsatan Baydar, şunları kaydetti: "Özellikle Kasımpaşa ile kupada oynayacağımız maç. hakem hatalarının tolere edilmeyeceği bir müsabaka olarak karşımızda duruyor. Bu maçta yapılacak hataların telafisi yok. Bir sezon boyunca Anadolu'nun değişik vilayetlerine giderek çok zor şartlarda müsabakalara çıkıyorsunuz. Tam bunların karşılığını alacağınız bir dönemde haksız yere çalınan bir düdük, ya da verilen bir karar bütün sezonunuzu, planlarınızı alt üst ediyor. Bu hatalar yüzünden ne bizim ne de bir başka kulübün canı yansın istemiyoruz. Sadece adil ve skoru etkilemeyecek bir yönetim istiyoruz."