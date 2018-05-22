En çok maçı Ali Palabıyık yönetti

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda en fazla görev alan hakem Ali Palabıyık oldu.

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda oynanan 306 maçta 23 farklı hakem düdük çaldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), en fazla Ali Palabıyık'a görev verdi. Ankara bölgesi hakemi Palabıyık, 34 haftada 26 Süper Lig maçına atandı.

Palabıyık'ı 23 maça çıkan Fırat Aydınus ve Ümit Öztürk izlerken, Mete Kalkavan ve Bülent Yıldırım 22 maç yönetti. Halis Özkahya, Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler, 21 karşılaşmada tercih edilirken, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Cüneyt Çakır ise 20 maçla sezonu tamamladı.

Süper Lig klasmanı hakemleri arasında en az görev yapan isimler 3 maçta düdük çalan Serkan Tokat, Bahattin Şimşek, Volkan Bayarslan ve Koray Gençerler oldu. Ayrıca sezon başında açıklanan Süper Lig hakemi kategorisinde bulunmamasına rağmen Zorbay Küçük, 34. haftadaki Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçını yönetti.

Palabıyık, 12 kez beyaz noktayı gösterdi

Penaltı istatistiklerinde ilk sırada FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yer aldı. Palabıyık, 26 maçta 12 kez penaltı noktasını işaret etti. Cüneyt Çakır, 9 kez beyaz noktaya yönelirken, Fırat Aydınus, Mete Kalkavan, Yaşar Kemal Uğurlu ve Alper Ulusoy 8 penaltı verdi. Bülent Yıldırım 22 maçta 2, Hüseyin Göçek de 21 karşılaşmada 3 kez penaltı düdüğü çaldı.

Kırmızı kartına en fazla başvuran hakemler

Hakemler arasında en fazla kırmızı kartı Fırat Aydınus ve Ümit Öztürk çıkardı. "En çok maç yöneten hakem" listesinde Ali Palabıyık'ın ardından sıralanan Aydınus ve Öztürk, kırmızı kartına 10 kez başvurdu. Sezonun en çok düdük çalan hakemi Palabıyık'ın yanı sıra Halis Özkahya, kırmızı kartını 9 kez gösterdi.

Sarı kart istatistiklerinde ise Palabıyık ilk sırada yer aldı. Palabıyık, görev aldığı 26 karşılaşmada 111 kez sarı kartını kullandı. Aydınus 110, Öztürk de 108 sarı kartla Palabıyık'ı takip etti.

Toplamda en fazla kart gösteren hakemler Palabıyık ve Aydınus oldu. Palabıyık, 111 sarı, 9 kırmızı, Aydınus da 110 sarı, 10 kırmızı kartla toplamda 120 kez elini cebine götürdü.

Derbilerde Çakır ve Aydınus öne çıktı

MHK, derbi maçlarda Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Bülent Yıldırım ve Fırat Aydınus'a şans verdi. Tecrübeli hakemler Çakır ve Aydınus, iki derbiye atanarak öne çıktı. Çakır, sezonun ilk devresinde golsüz biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, ikinci yarısında ise Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşmayı yönetti.

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan 1976 doğumlu Çakır, bu sezon ayrıca Ziraat Türkiye Kupası finalinde düdük çaldı. Aydınus ise Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan iki derbide görev yaptı. Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3-1 yenerken, deplasmanda rakibine 2-0 mağlup oldu.

MHK, Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki sezonun ilk derbisinde, Bülent Yıldırım'ı da 26. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında tercih etti.