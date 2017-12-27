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En çok yerli Akhisar'da oynadı

Süper Lig'in ilk yarısında yerli futbolcular en fazla süreyi Akhisarspor'da aldı

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:35
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En çok yerli Akhisar'da oynadı

Süper Lig'in geride kalan ilk yarısında Türk futbolcuların en fazla süre bulduğu takım, Teleset Mobilya Akhisarspor oldu.

Ligin 17 haftalık bölümünde Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, 12 farklı Türk futbolcuyu sahaya sürdü. Bu futbolcular, toplamda 8 bin 546 dakika sahada kaldı. Ege temsilcisinde toplam sürenin yüzde 50,77'sini yerli futbolcular değerlendirdi. Akhisarspor'u 8 bin 425 dakika sahada kalan Trabzonspor'un 11 Türk futbolcusu takip etti. Bordo-mavili ekipte toplam sürenin yüzde 50,05'ini Türk futbolcular kullandı.

Teleset Mobilya Akhisarspor ve Trabzonspor'un haricinde başka hiçbir takım yüzde 50'nin üstünde yerli futbolcuya süre tanımadı. İki takımın ardından en fazla Türk futbolcunun görev aldığı ekip, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Doğu Anadolu temsilcisinde 11 farklı Türk futbolcu, toplamda 7 bin 939 dakika süre buldu.

En az süre Kasımpaşa'nın yerlilerinde

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada en az Türk futbolcuya Kasımpaşa şans verdi. Sezonun ilk yarısında lacivert-beyazlı formayı 6 Türk futbolcu terletti. Bu oyuncular, toplamda 2 bin 938 dakika sahada kaldı. Kasımpaşa'nın ardından yerli futbolcuya az süre veren ekip, Galatasaray oldu. Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapılan maça 11 yabancı oyuncu ile çıkarak bir ilki gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk yarısında 8 Türk futbolcu toplamda 3 bin 70 dakika forma giydi. Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak adlandırılan takımlardan Fenerbahçe, 5 bin 438 dakika ile 12, Beşiktaş ise 4 bin 868 dakika ile 15. sırada yer aldı.

En istikrarlı Türk futbolcular

Süper Lig'in ilk yarısında sadece 3 Türk futbolcu takımlarının yaptığı tüm maçlarda 90'ar dakika görev aldı. Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, Atiker Konyaspor'un milli file bekçisi Serkan Kırıntılı ile Kasımpaşa'nın deneyimli kalecisi Ramazan Köse, takımlarının ilk yarıda yaptığı 17 maçın tamamında da forma giydi.

AA

Son Güncelleme: 27.12.2017 12:52
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTeleset Mobilya AkhisarsporSüper LigGalatasarayFutbolFenerbahçeBeşiktaş
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