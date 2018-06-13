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En değerli kulüp Manchester United

Forbes dergisinin araştırmasına göre 4,12 milyar dolar piyasa değerine sahip Manchester United, üst üste ikinci kez en değerli futbol kulübü oldu

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:36
En değerli kulüp Manchester United

İngiltere'nin Manchester United Kulübü, en değerli futbol kulüpleri sıralamasında zirvede yer aldı.

Forbes dergisinin 2016-2017 sezonu gelirlerini hesaba katarak yaptığı araştırmaya göre yüzde 12'lik artışla 4,12 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Manchester United, en değerli kulüpler sıralamasında art arda ikinci kez zirvenin sahibi oldu. Manchester United'ı, 4,08 milyar dolar değere sahip İspanya temsilcisi Real Madrid takip etti. Diğer bir İspanya kulübü Barcelona ise 4,06 milyar dolar değeriyle üçüncü sıraya yerleşti.

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Anahtar Kelimeler:
ForbesFutbolManchester United
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