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En farklı skor Beşiktaş'ın

Beşiktaş, 1989-1990'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek, 60 sezonu geride kalan lig tarihindeki en farklı skorlu sonucu aldı

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:57
En farklı skor Beşiktaş'ın

Bu sezon 61 yaşına girecek, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'de en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti.

Siyah-beyazlılar, 60 sezonu geride kalan ligde, 1989-1990'da İstanbul'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek tarihi galibiyete imza attı. Beşiktaş'ın en farklı skorlu galibiyetiyle lig tarihinde, 8 ve daha farklı skorlu sonuçlanan toplam 8 maç yapıldı. Bu galibiyetlerden 2'sinde Galatasaray, diğerlerinde ise Beşiktaş, Göztepe, Sarıyer, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Bursaspor'un adları bulunuyor.

Öte yandan, ligde son 21 sezonda yapılan maçların hiçbirinde takımlar birbirlerine 8 ve daha farklı skorlu üstünlük kuramadı.

Tarihe geçen maç

Türkiye'nin en üst kademe lig tarihinde en farklı skorlu maç, 15 Ekim 1989 Pazar günü İstanbul'da yapıldı. Ali Sami Yen Stadı'nda, 1989-1990 sezonunun 6. hafta maçında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun olarak çıktığı karşılaşmada tarihi bir zafere ulaştı. Siyah-beyazlıların gollerini, bu maç sonrası Beşiktaş taraftarının adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında yapılan tarihi maçın tablosu şöyle:

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Engin Kurt, Atilla Olkun, Yolcu Yılmaz

Beşiktaş: Engin İpekoğlu (Dk. 64 Metin Akçevre), Recep Çetin, Gökhan Keskin, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Rıza Çalımbay, Şenol Fidan, Zeki Önatlı, Feyyaz Uçar, Metin Tekin, Ali Gültiken

Adana Demirspor: Mehmet Fatih Yılmaz (Dk. 46 Haluk Uğurludoğan), Mehmet Demirtaş, Ümit Özkalp, Muammer Birdal, Cengizhan Köksal, Sedat Varak (Dk. 46 Çetin Kahrıman), Murat Sönmez, İbrahim Uzunca, Erol Demirhan, İsmail Akbaşlı, İbrahim Çolak

Goller: Dk. 2, 57, 61 ve 82 Ali Gültiken, Dk. 12, 65 ve 85 Feyyaz Uçar, Dk. 24, 43 ve 76 Metin Tekin

Seyirci: 15 bin 227

Hasılat: 207 milyon 740 bin lira

Fenerbahçe ve Trabzonspor 8 farka ulaşamadı

Fenerbahçe ve Trabzonspor, lig tarihinde 8 farklı galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe, ligdeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında Denizlispor'u, 1997-1998'de Şekerspor'u, 2004-2005'te Kayserispor'u, 2008-2009'da Hacettepe'yi ve geçen sezon Kardemir Karabükspor'u aynı skorla 7-0, 1993-1994'te Samsunspor'u, 1994-1995'te de Kayserispor'u aynı sonuçla 8-1 yenerek aldı. Trabzonspor ise 1994-1995 sezonunda Adana Demirspor'u, 2010-2011'de de Kasımpaşa'yı 7-0 yenerek şimdiye kadarki en farklı skorlu galibiyetini tattı.

MKE Ankaragücü'nün ilginç rekoru

MKE Ankaragücü, lig tarihinde 8 farklı sonuçlanan maçlardan 3'üne imza atarken, aynı zamanda ilginç bir rekorun da sahibi oldu. Başkentin sarı-lacivertli ekibi, aynı sezonda 8 farklı sonuçlarla hem galibiyet hem de yenilgi alan tek takım olarak Türk futbol tarihine geçti. MKE Ankaragücü, 1992-1993 sezonunda evinde Konyaspor'u 8-0 yenerken, sezonun son maçında, yine sahasında, bu kez şampiyonluk için gol averajının çok önemli olduğu bir maçta Galatasaray'a 8-0 yenildi. Başkent temsilcisi ayrıca, 1995-1996 sezonunda deplasmanda Bursaspor'a 8-0 mağlup olarak, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerine bir yenisini ekledi.

AA

Son Güncelleme: 06.08.2018 13:17
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSÜPERLİGGalatasarayFutbolFenerbahçeFarklı Kazanılan MaçlarBeşiktaş
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