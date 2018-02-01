En farklı skor Bursa'ya ait

Beşiktaş ile Bursaspor, ligde yarın 98. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 97 lig maçından 45'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 9 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 133 golüne, yeşil-beyazlılar 86 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş, son 15 maçtan birini yitirdi

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 15 maçtan 13'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi. Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti. Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013'te İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014'te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. 2015-2016'daki müsabakaları siyah-beyazlılar, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı, deplasmanda da rakibine 2-0 üstünlük kurdu. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'daki randevuda siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bursa'daki maçlar

Bursaspor ile Beşiktaş arasında Bursa'da yapılan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlı ekibin 4 farklı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Bursa'da yapılan 47 maçta Beşiktaş 16, Bursaspor 12 galibiyet aldı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bursaspor'un tarihi galibiyeti

Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı. 1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa'da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş'a tarihi hezimeti yaşattı.

Beşiktaş'ın farklı galibiyetleri

Beşiktaş ise Bursaspor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 4 farklı sonuçlarla aldı. Siyah-beyazlılar, İnönü Stadı'ndaki maçlarda 28 Nisan 2000 tarihinde 5-1, 28 Kasım 1987 tarihinde ise 4-0 galip geldi.