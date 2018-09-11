En genci Bursaspor

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk 4 haftası geride kaldı. Ligde sahneye çıkan 18 takımda forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 28,22 olarak gerçekleşti.

Bu takımlar arasında en düşük yaş ortalamasına sahip takım olarak Bursaspor ön plana çıktı. Yeşil-beyazlı ekibin ligde 4 maçta süre alan futbolcularının yaş ortalaması 25,38. Bursaspor'u 26,25 yaş ortalamasıyla Kasımpaşa, 26,31 yaş ortalamasıyla Çaykur Rizespor takip etti.

En yaşlısı Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in en yaşlı takımı konumunda. Ligin ilk 4 haftasında turuncu-lacivertli ekipte süre alan futbolcuların yaş ortalaması 29,75 oldu. Medipol Başakşehir'i 29,66 ortalamayla MKE Ankaragücü ve 29,3 ortalamayla Beşiktaş izledi.

En genç oyuncular Galatasaray'da

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında en genç oyunculara şans veren takım oldu. Teknik direktör Fatih Terim, 2000 doğumlu 18 yaşındaki futbolcular Yunus Akgün ile Ozan Kabak'ı Süper Lig'de birer maçta sahaya sürdü.

En yaşlı futbolcu Emre Belözoğlu

Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftada forma giyen en yaşlı futbolcu konumunda. Turuncu-lacivertli ekibin 38 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, 4 müsabakanın tamamında da süre aldı.