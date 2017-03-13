En golcü savunmacı

Real Madrid formasıyla 69. golünü atan takım kaptanı Sergio Ramos, Roberto Carlos'u (68) geride bırakarak kulüp tarihinde en çok gol atan ikinci defans oyuncusu oldu. Ramos'un önünde 127 golle takımın eski kaptanı Fernando Hierro bulunuyor. Özellikle kritik anlarda attığı gollerle öne çıkarak birçok hücum oyuncusunun gol sayısını geçmeyi başaran 30 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in bu sezonki en skorer 4. futbolcusu olmayı da başardı. Ramos, Avrupa kupaları finallerinin en skorer savunmacısı, La Liga'da üst üste her sezon en az bir gol atmayı başaran defans oyuncusu olma gibi unvanları da elinde bulunduruyor.



Real Madrid'in en golcü 4. oyuncusu

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 10 gol atan Ramos, takımının en skorer 4. futbolcusu oldu. Cristiano Ronaldo'nun en golcü (26) futbolcu konumunda bulunduğu eflatun-beyazlılarda, Karim Benzema'nın 15, Alvaro Morata'nın 13 golü bulunuyor. Madrid ekibinin yıldız kanat oyuncusu Gareth Bale'den (9) daha fazla gol atan Ramos, orta saha oyuncuları Marco Asensio (8), Isco (6) ve James Rodriguez'in (5) gol sayılarını da geride bıraktı.

Van Persie, Podolski ve Aboubakar'ı geçti

Bu sezon La Liga'da 7 gol kaydeden Ramos, lig maçları göz önünde bulundurulduğunda Spor Toto Süper Lig'deki birçok futbolcudan daha skorer bir performans sergiledi. Sergio Ramos, şu ana kadarki performansıyla Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar (6), Fenerbahçe'den Robin van Persie (6) ve Galatasaray'dan Lukas Podolski (5) gibi golcü futbolcuları geçmeyi başardı. Ramos ayrıca, lig maçlarında Fenerbahçe'den Jeremain Lens (3), Galatasaray'dan Wesley Sneijder (2) ve Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma (1) gibi hücum futbolcularını da geride bıraktı.

La Liga'da birçok futbolcunun önünde

Ramos, La Liga'da Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal ve Sevilla'nın birçok futbolcusundan daha fazla gol buldu. Ligde 7 golü bulunan Ramos, Barcelona'dan Ivan Rakitic, Andres Iniesta, Atletico Madrid'den Fernando Torres, Koke, Saul Niguez, Angel Correa, Villarreal'den Alexandre Pato, Cedric Bakambu, Sevilla'dan Stevan Jovetic, Samir Nasri ve Luciano Vietto gibi birçok orta saha ve hücum futbolcusundan daha fazla rakip fileleri havalandırdı.

En fazla golü son dakikalarda attı

Real Madrid'in kaptanı Ramos, kariyeri boyunca son anlarda attığı gollerle ön plana çıktı. Ramos, kariyeri boyunca en fazla golü, 76-90. dakikalar ile uzatmalarda buldu. Takımının üç puana ulaşabilmek için baskı kurduğu anlarda hücuma çıkarak savunma oyuncularının korkulu rüyası haline gelen Ramos, 76-90. dakikalarda 13, uzatma dakikalarında ise 3 olmak üzere maçların son bölümlerinde 16 gole imza attı.

La Liga'da rekor seriye sahip

Sergio Ramos, La Liga'da art arda her sezon en az bir gol atan defans oyuncusu olma rekorunu Athletic Bilbao'nun eski futbolcusu Aitor Larrazabal ile paylaşıyor. Tecrübeli futbolcu, ligde son 13 sezonun her birinde gol sevinci yaşadı.

Avrupa kupası finallerinin en skorer savunmacısı

Ramos, Avrupa kupaları finallerinde en fazla gol kaydeden savunma oyuncusu unvanını elinde tutuyor. Şampiyonlar Ligi'nde 2013-2014 ve 2015-2016 finallerinde birer gol atan Ramos, geçen yılki UEFA Süper Kupa maçını da boş geçmedi. Avrupa kupası finallerinde 3 gol atma başarısı gösteren Ramos, bu alanda ikişer gole sahip savunma oyuncuları Tommy Gemmell, Phil Neal, Gilbert Van Binst ve Coke'nin önünde yer alıyor.