En golcüler Uğur ve Rodallega

Spor Toto Süper Lig'i 51 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da en golcü oyuncular 6'şar golle Uğur Demirok ve Hugo Rodallega oldu.

Ligde 39 golle son 4 sezon içerisindeki en kötü dönemini geçiren bordo-mavililerde, sezon başı kiralık olarak forma giydiği Osmanlıspor'dan dönen savunma oyuncusu Uğur Demirok, 4'ü penaltıdan olmak üzere 6 kez rakip fileleri havalandırırken ligin de en golcü savunma oyuncularından biri oldu. Trabzonspor'un devre arasında Akhisar Belediyespor'dan kadrosuna dahil ettiği ve 15 maçta 923 dakika forma giyen Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega da 6 golle takımına katkı yapan isimlerin başında geldi. Senegalli oyuncu N'Doye 5'er, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan 4'er, Castillo ve Mehmet Ekici 3'er, Onazi, Okay Yokuşlu ve Bero 2'şer, Mas ve Olcay Şahan da 1'er gol kaydetti.

Santrforlardan 11 gol

Trabzonspor'da santrfor oyuncular 39 golün 11'ine katkı sağladı. Hugo Rodallega 6 kez, Dame N'Doye da 5 kez rakip fileleri havalandırarak gollerin yüzde 28'inde pay sahibi olabildi. Karadeniz ekibinde ligin ilk yarısında görev alan ve gol atma başarısı gösteremeyen Güney Koreli Hyun Jun Suk, Muhammet Demir ve Ramil Sheidaev ile yollar ayrılmıştı.

En fazla süreyi Onur aldı

Trabzonspor'da en fazla süreyi alan isim ise 32 maçta 2 bin 836 dakika forma giyen kaleci Onur Recep Kıvrak oldu. Bordo-mavili takımın kaptanını Uğur Demirok 28 maçta 2 bin 468 dakika, Onazi 32 maçta 2 bin 454 dakika, Durica 28 maçta 2 bin 344 dakika, Okay Yokuşlu da 29 maçta 2 bin 327 dakika görev alarak takip etti. Karadeniz ekibinde, Arjantinli oyuncu Luis Ibanez ise sezon boyunca 5 maçta 214 dakika görev alarak hayal kırıklığı yaşattı.

En hırçın Uğur Demirok

Trabzonspor'un en hırçını 8 sarı 1 kırmızı kart gören Uğur Demirok oldu. Bordo-mavili takımda Okay Yokuşlu 10 sarı kart, Onazi ve Bero ise 8 sarı kart ile en fazla kart gören oyuncular arasında yer aldı. Akhisar Belediyespor'da 3 sarı kart gören Hugo Rodallega ise bordo-mavili takımda 15 maçta hiç kart görmeyerek ceza sınırında ligi bitirdi.