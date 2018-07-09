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En gollü maçlar Soçi'de oynandı

Dünya Kupası'nda geride kalan karşılaşmalarda en gollü maçlara Soçi'deki Fisht Stadı ev sahipliği yaptı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:05
En gollü maçlar Soçi'de oynandı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda karşılaşmaların oynandığı 12 stattan 10'u çeyrek final maçlarının ardından kapılarını kapattı.

Şampiyonada yarın ve 11 Temmuz Çarşamba günü oynanacak yarı final, 14 Temmuz Cumartesi günkü 3.'lük ve 15 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek final müsabakalarına Saint Petersburg ve başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı ev sahipliği yapacak. Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanan açılış maçına da ev sahipliği yapan Luzhniki Stadı, şu ana kadar oynanan maçlardaki en düşük gol ortalamasına sahip stat olması ile dikkati çekiyor.

Şu ana kadar 5 karşılaşmanın oynandığı Luzhniki'de toplam 9 gol atıldı. Bu da 1,8'lik bir gol ortalaması anlamına geliyor. Bu gol ortalaması, diğer 11 stat ile kıyaslandığında en düşük ortalama olarak ortaya çıkıyor. Luzhniki Stadı'nda 5 maçta atılan 9 golün 5'i, açılış maçında Rusya tarafından kaydedilmişti.

Bu statta oynanan diğer maçlarda ise, Meksika, Almanya'yı, Portekiz de Fas'ı 1-0 mağlup etmişti. Fransa ve Danimarka'nın golsüz berabere kaldığı statta, Rusya ile İspanya 1-1 berabere kalmış ve ev sahibi ekip penaltılarla çeyrek finale yükselmişti. Luzhniki Stadı'nda, yarı finaldeki Hırvatistan-İngiltere ve final maçı oynanacak.

En yüksek gol ortalaması Fisht Stadı'nda

Dünya Kupası'nda en yüksek gol ortalamasına sahip stat ise Soçi'deki Fisht Stadı. Şampiyonada 6 maça ev sahipliği yapan ve kapılarını kapatan Fisht Stadı'nda toplam 21 gol atıldı. Bu da maç başına 3,5 gol ortalamasının tutturulmasını sağladı. Bu ortalama, diğer 11 statta oynanan toplam maç sayıları ile kıyaslandığında en yüksek gol ortalamasını ortaya çıkarttı. Fisht Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alınmıştı, Portekiz 3-3 İspanya, Belçika 3-0 Panama, Almanya 2-1 İsveç, Avustralya 2-0 Peru, Uruguay 2-1 Portekiz, Rusya 2-2 Hırvatistan.

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Son Güncelleme: 09.07.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıFutbolStatlar
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