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En gollü turnuva İsviçre'de oynandı

En gollü kupa, Türkiye'nin katıldığı 1954 İsviçre, en az gol atılan organizasyon ise 1990 İtalya oldu

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:06
En gollü turnuva İsviçre'de oynandı

Dünya Kupası finallerinde bugüne dek en gollü geçen organizasyon 1954 İsviçre olurken, en az gol atılan şampiyona ise 1990'da İtalya'da gerçekleşti.

İsviçre'de 1954 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye'nin de katıldığı finallerde, oynanan 26 maçta toplam 140 gol atılırken, maç başına 5,38'lik ortalama ile Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası yaşandı. İtalya'da 1990'da yapılan Dünya Kupası'nda ise 52 maçta 115 gol atıldı, maç başına 2,21'lik ortalama ile geride kalan 20 kupanın en az gollü turnuvası gerçekleştirildi.

Brezilya'da ortalama yükseldi

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 FIFA Dünya Kupası'nda, önceki üç organizasyona göre gol ortalaması yükseldi. 64 maçta 171 golün atıldığı Brezilya'daki turnuva 2,67 gol ortalamasıyla tamamlandı. 2010'da 2,26, 2006'da 2,29, 2002'de ise 2,51 gol ortalaması tutturuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya KupasıFutbolİsviçreTürkiye
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