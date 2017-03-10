En iyi 11'e seçildi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının ardından belirlenen haftanın en iyi 11'inde, Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar da yer aldı.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, son 16 turundaki ilk karşılaşmalarda ortaya koydukları üstün performans nedeniyle haftanın en iyi 11'ine giren oyuncular açıklandı. Beşiktaş'ın konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 1-1 berabere kaldığı maçta şık bir gole imza atan 25 yaşındaki futbolcu, listeye adını yazdırdı. Organizasyonda bu sezon çıktığı 8 maçta 5 kez fileleri havalandıran Aboubakar'a, son 32 turu rövanş maçlarının ardından da haftanın 11'inde yer verilmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:

Kaleci: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Savunma: Mallo (Celta Vigo), Uros Spajic (Anderlecht), Ludwig Augustinsson (Kopenhag)

Orta saha: Alejandro Pozuelo (Genk), Henrikh Mkhitaryan (Manchester United), Corentin Tolisso (Olympique Lyon), Ruslan Malinovskiy (Genk)

Forvet: Alexandre Lacazette (Olympique Lyon), Vincent Aboubakar (Beşiktaş), Mbwana Samatta (Genk)



Rekor peşinde

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar, Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol atan siyah-beyazlı oyuncular arasında yer alan Quaresma'yı yakalarken, gözünü 8 gollü Demba Ba'nın rekoruna dikti. Avrupa kupalarında şimdiye dek 5 kez rakip fileleri havalandıran Aboubakar, bu kulvarda takımının en golcü ismi olarak öne çıktı. Kamerunlu oyuncu, Avrupa kupalarında attığı gollerle şimdiden Beşiktaş'ın tarihinde yer etmeyi başardı.

Quaresma'yı yakaladı

Aboubakar, Avrupa kupalarında rakip fileleri 5 kez havalandırarak siyah-beyazlı kulübün tarihinde önemli yer tutan Ricardo Quaresma'yı yakaladı. Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 2010-2011 sezonunda attığı 5 golle Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol kaydeden futbolcular arasında bulunan Quaresma ile aynı sayıya ulaştı.

Demba Ba'nın rekoruna göz dikti

Siyah-beyazlı oyuncu, Quaresma'nın rekorunu egale etmesinin ardından gözünü Demba Ba'nın unvanına çevirdi. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen ve devre arasında takıma geri dönen Demba Ba, ilk döneminde Avrupa kupalarında 8 gol kaydederek bir sezonda en çok gol atan siyah-beyazlı oyuncu olmuştu.

Gollerin yüzde 33,3'ü Aboubakar'dan

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında toplam 15 gol atarken, bunların 5'ini Aboubakar ile buldu. Siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da şu ana dek takımına yüzde 33,3'lük bir katkı verdi.