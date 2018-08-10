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En kötü derecesi 11.'lik

Beşiktaş, 60 sezonda yaptığı 1974 maçta, 1068 galibiyet, 545 beraberlik ve 361 yenilgi aldı, 3204 gol atıp kalesinde 1652 gol gördü. Ligde 15 kez şampiyon olan Beşiktaş'ın en kötü derecesi 11'incilik

10 Ağustos 2018 Cuma 14:25
En kötü derecesi 11.'lik

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü Akhisarspor'u konuk edecek Beşiktaş, 61. kez mücadele edeceği Süper Lig'de 15 kez şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, ligin en çok şampiyon olan takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe gibi tüm sezonlarda yer aldı. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en kötü derecesi ise 11'incilik oldu. Ligde en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek alan siyah-beyazlılar, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0'la Bursaspor karşısında yaşadı.

En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez). 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017

Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantısında, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştı.

En kötü derecesi: 11. (2 kez): 1975-1976, 1979-1980

En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet)

En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1995-1996 (34 maçta 3 beraberlik)

En az yenildiği sezon: 1991-1992 (30 maçta namağlup)

En çok yenildiği sezon: 1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1996-1997 (34 maçta 88 gol)

En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol)

En az gol yediği sezon: 1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)

En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981)

En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 62) (88-26)

En kötü gol averajı: 1975-1976 (eksi 7) (25-32)

En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)

En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)

AA

Son Güncelleme: 10.08.2018 14:31
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSpor Toto Süper LigFutbolBeşiktaşAkhisarspor
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