"En popüler şey Tudor istifa"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, kendisine yapılan eleştirilerle ilgili olarak, "Benim alışkın olmadığım bir anlayış var. Galatasaray kaybettiği zaman hedef olarak direkt hoca gösteriliyor" dedi.

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı E. Y. Malatyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk şansının halen sürdüğünü söyleyen Hırvat teknik adam, "Şampiyonluk iddiası olan en önemli takımlardan biriyiz. Türkiye’de iki tane popüler şey var; biri ’Tudor istifa’ diğeri de ’bu sistem’ herkes buna odaklanmış" şeklinde konuştu. Malatya ekibini aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Tudor, defans hatalar nedeniyle kalelerinde gol gördüklerini ve bu şekilde sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

"DURAN TOPLARDA SORUMLULUK ALMALIYIZ"

Tudor, deplasmanda hataya yer olmadığını belirterek, "Rakip takım sizi cezalandırıyor. Son maçlarda bu tür defans hataları yapıyoruz ve bu nedenle de yeniliyoruz. Duran toplarda sorumluluk almalıyız. Bu maçta ve son maçlarda duran toplardan yediğimiz çok gol vardı. Bu şekilde oynayarak bu sorunu ortadan kaldırırız dedik ama ne yazık ki bazı hatalardan goller yedik" ifadelerine yer verdi.

"OYUNCULARIMDAN BEKLENTİM DAHA FAZLAYDI"

Oyuncularının biraz daha verimli olması gerektiğini dile getiren Hırvat teknik adam, "Demek ki şu anda gösterdiğimiz performans yeterli değil. Böyle bir maç bekliyorduk zaten. Beşiktaş maçına baktık, çok ciddi pozisyon vermeyen bir Malatya vardı. Bizde böyle bir Malatya bekliyorduk defansif anlamda iyi oynadılar. Ama benim oyuncularımdan beklentim daha fazlaydı" diye aktardı.

"GALATASARAY KAYBEDİNCE HEDEF HOCA GÖSTERİLİYOR"

Dünyada her teknik direktörün hata yapabileceğini ifade eden Tudor, "Ben de hata yapabilirim. Oyunculara bakıyorsunuz bazen iyi oynuyorlar bazen kötü. Bazen hatasız bazen hatalı oynuyorlar. Alınan bütün kötü sonuçlar ortak, hem oyuncuların hem hocanın performansı ile ilgili. Benim alışkın olmadığım bir anlayış var. Galatasaray kaybettiği zaman direk hedef hoca gösteriliyor, benim alışkın olmadığım bir durum bu. Bugünkü mağlubiyeti oynadığımız sisteme dayandırılacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"TAMAMEN ’TUDOR İSTİFA’YA ODAKLANMIŞLAR"

Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolunda en önemli ekiplerden biri olduğunu aktararak, "Bizim şampiyonluk hedefimiz halen var. Tudor istifa diyorlar. Ama Galatasaray şampiyonluk yolunda en önemli takım. Tamamen ‘Tudor istifa’ cümlesine odaklanmışlar" ifadelerini kullandı.