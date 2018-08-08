En tecrübelisi Denizlispor

Spor Toto 1. Lig'de şimdiye kadar 33 sezon oynayan Denizlispor bu ligin en tecrübeli ekibi olarak dikkati çekiyor. Afjet Afyonspor ise ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek.

Spor Toto 1. Lig'de heyecan Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor maçıyla 10 Ağustos'ta başlıyor. Bu haftaki mücadelelerle start alacak olan ligde normal sezonun 19 Mayıs 2019 haftasında bitmesi planlanıyor. Geçen yıl Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor ve Osmanlıspor'un yanı sıra TFF 2. Lig'den yükselen Afjet Afyonspor, Altay ve Hatayspor ligin yeni ekipleri olarak mücadele edecek.

Ligde bu takımların yanı sıra Adana Demirspor, Adanaspor, Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Boluspor, Denizlispor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Giresunspor, İstanbulspor, Tetiş Yapı Elazığspor ve Ümraniyespor bulunuyor. İlk iki sırayı alacak takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, sezon sonunda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile 5'inci birbirleriyle eleme usulü çift maç yaptıktan sonra rakiplerini eleyenler finalde karşılaşacak ve kazanan Süper Lig'e çıkacak.

Ligde son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 2. Lig'e düşecek. Spor Toto 1. Lig play-off müsabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Yabancı statüsü

Takımlar bu sezon 28 futbolcudan oluşacak A Takım listelerinde 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Takımlar bunlardan 6'sına maç kadrolarında, 5'ine ise aynı anda sahada yer verebilecek.

Yeni takımlar

Geçen sezon Süper Lig'e düşen ekiplerden en son 1988-1989 sezonunda 1. Lig'de yer alan Ankara'nın köklü kulüplerinden Gençlerbirliği, bu sezon tekrar Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek. En son 2014-2015'e 1. Lig'de bulunan Osmanlıspor ile 2015-2016'da Süper Lig vizesi alan Kardemir Karabükspor, bu sezon bir üst lige yükselmek için mücadele edecek. En son 2001-2002'de 1. Lig'de yer alan Hatayspor ile 2010-2011'de 1. Lig'de mücadele eden Altay, tekrar bu lige döndü. Afjet Afyonspor ise ilk kez 1. Lig'de yer alacak.

En fazla sevinen Adanaspor

Ligde yer alacak 18 takım içinde Adanaspor 5 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterirken, Adana temsilcisini Adana Demirspor, Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor (4), Altay, Boluspor, Denizlispor (3), Balıkesirspor Baltok, Gençlerbirliği, İstanbulspor, Osmanlıspor, Tetiş Yapı Elazığspor (2), Altınordu ve Giresunspor (1) izledi. Afjet Afyonspor, Gazişehir Gaziantep, Hatayspor ve Ümraniyespor ise hiç Süper Lig'e çıkamadı.

En tecrübeli ekip Denizlispor

Ligde şimdiye kadar 33 yıl oynayan Denizlispor ile 29 sezon mücadele eden Giresunspor ligin en tecrübeli ekipleri olarak dikkati çekti. Bu iki takımı Adana Demirspor, Tetiş Yapı Elazığspor (28), Adanaspor, Balıkesirspor Baltok, Kardemir Karabükspor (27), Altınordu (26), Boluspor (25), Hatayspor (20), Eskişehirspor (17), Gazişehir Gaziantep (17), İstanbulspor (14), Gençlerbirliği (13), Altay (12), Osmanlıspor (9), Ümraniyespor (2) izledi.