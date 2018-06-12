En yaşlısı Mondragon

Dünya kupaları finallerinde forma giyen en yaşlı futbolcu Kolombiyalı Faryd Mondragon oldu.

Bir dönem Galatasaray forması de giyen deneyimli file bekçisi, 2014'te Brezilya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda Japonya karşısında forma giydiğinde 43 yaşından 3 gün almıştı. Mondragon, böylece 42 yaş 1 ay 8 gün ile en yaşlı futbolcu unvanını elinde bulunduran Kemarunlu Roger Milla'yı geride bırakmayı başardı.

Kuzey İrlandalı Pat Jennings, 1986 Dünya Kupası'nda 41 yaşında Brezilya karşısına çıkarken, İngiliz Peter Shilton da 1990 Dünya Kupası'nda İtalya maçında 40 yaş 9 ay 19 günlükken forma giydi.

En genci Whiteside

Kupalarda forma giyen en genç oyuncu ise Kuzey İrlandalı Norman Whiteside'dı. 1982'de İspanya'da yapılan finallerde Whiteside, henüz 17 yaşından 1 ay 10 gün almışken takımının formasını giyerek, dünya kupaları tarihinin en genç futbolcusu olarak tarihe geçti. Whiteside, 17 Haziran 1982'de Yugoslavya ile yapılan ve golsüz berabere biten maçta ilk kez Dünya Kupası'nda forma giydi. Kamerunlu Samuel Eto'o, 1998'de İtalya maçına 17 yaş 3 ay 7 günlükken çıktı.

En genç kaptan Meola

Dünya kupalarının en genç kaptanı ABD'li Tony Meola oldu. Meola, 1990 Dünya Kupası'nda Çekoslovakya maçına kaptan olarak çıktığında 21 yaş 109 günlüktü. İngiliz Peter Shilton ise 40 yaş 292 günlükken 1990'da İtalya karşısına kaptan olarak çıktı ve en yaşlı kaptan olarak tarihe geçti.