Süper Lig'in 28. haftasında 7 puanla lider durumda bulunan ancak sonraki haftalarda Medipol Başakşehir'e yenilip, Fenerbahçe ile berabere kalan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e karşı 7 puanlık avantajını yitirdi ve son haftalarda büyük bir şampiyonluk rekabetin içine girmek zorunda kaldı. Ligin 31. haftasında deplasmanda Bursaspor'un karşısına çıkan siyah-beyazlılar, 65. dakikada Cenk Tosun ve 90+5. dakikada Vincent Aboubakar'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 68'e çıkaran Beşiktaş, 66 puanla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'in önünde liderliğini sürdürdü.
En zor şampiyonluk mücadelesi
Süper Lig'de Bursaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden lider Beşiktaş, zorlu şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor
16 Mayıs 2017 Salı 16:43
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Süper Lig'in 28. haftasında 7 puanla lider durumda bulunan ancak sonraki haftalarda Medipol Başakşehir'e yenilip, Fenerbahçe ile berabere kalan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e karşı 7 puanlık avantajını yitirdi ve son haftalarda büyük bir şampiyonluk rekabetin içine girmek zorunda kaldı. Ligin 31. haftasında deplasmanda Bursaspor'un karşısına çıkan siyah-beyazlılar, 65. dakikada Cenk Tosun ve 90+5. dakikada Vincent Aboubakar'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 68'e çıkaran Beşiktaş, 66 puanla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'in önünde liderliğini sürdürdü.