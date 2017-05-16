En zor şampiyonluk mücadelesi

Süper Lig'in 28. haftasında 7 puanla lider durumda bulunan ancak sonraki haftalarda Medipol Başakşehir'e yenilip, Fenerbahçe ile berabere kalan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e karşı 7 puanlık avantajını yitirdi ve son haftalarda büyük bir şampiyonluk rekabetin içine girmek zorunda kaldı. Ligin 31. haftasında deplasmanda Bursaspor'un karşısına çıkan siyah-beyazlılar, 65. dakikada Cenk Tosun ve 90+5. dakikada Vincent Aboubakar'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 68'e çıkaran Beşiktaş, 66 puanla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'in önünde liderliğini sürdürdü.



Ligde en zorlu şampiyonluk mücadelesinden birini veriyor

Beşiktaş, rakibi karşısında 7 puan avantajını yitirmesiyle ilk kez 1994-1995 sezonunda 34 hafta olarak oynanmaya başlanan ligde en zorlu şampiyonluk mücadelesinden birini vermek zorunda kaldı. Süper Lig'de 34 hafta olarak oynanan 22 sezonda 5 kez şampiyon olan Beşiktaş, 2008-2009'da Sivasspor ile yaşadığı mücadelenin benzerini Medipol Başakşehir ile yapıyor. Süper Lig'de 1994-1995 ve 2002-2003'te rakiplerine 31. haftalarda 5 puan fark yaparak şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise aynı dönemde Fenerbahçe'nin 3 puan önünde kalarak kupayı müzesine götürdü. Ligde 2008-2009'da 31. haftada Sivasspor'un 2 puan önünde kalarak şampiyon olan Beşiktaş, bu sezon ise Medipol Başakşehir'e karşı 2 puanlık avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak.