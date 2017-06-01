Geçen sezon Enes'in kiralık olarak formasını giydiği Twente, genç golcünün gösterdiği performansa kayıtsız kalmadı. Twente Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Enes Ünal gelecek sezon Villarreal forması giyecek. Enes, her şey için teşekkürler ve iyi şanslar" ifadesi kulanılırken, Enes'in bu sezon attığı gollerden oluşan bir veda videosu da yayınlandı.
Enes'e teşekkür ettiler
La Liga ekibi Villarreal ile 5 yıllık sözleşme imzalayan milli golcü Enes Ünal'a eski takımı Twente'den teşekkür geldi
01 Haziran 2017 Perşembe 14:18
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