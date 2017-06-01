Enes'e teşekkür ettiler

Geçen sezon Enes'in kiralık olarak formasını giydiği Twente, genç golcünün gösterdiği performansa kayıtsız kalmadı. Twente Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Enes Ünal gelecek sezon Villarreal forması giyecek. Enes, her şey için teşekkürler ve iyi şanslar" ifadesi kulanılırken, Enes'in bu sezon attığı gollerden oluşan bir veda videosu da yayınlandı.