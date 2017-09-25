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Enes'in yeni hocası belli oldu

Villarreal, Escriba'nın yerine yeni teknik direktör olarak altyapı takımını çalıştıran Javi Calleja'yı göreve getirdi

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:50
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Enes'in yeni hocası belli oldu

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Villarreal, Fran Escriba'nın yerine teknik direktörlüğe Javi Calleja'yı getirdi.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Villarreal, La Liga'da son olarak deplasmanda Getafe'ye karşı yaşanan 4-0'lık yenilginin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Geçen sezondan bu yana takımı çalıştıran Escriba ile yollarını ayıran Villarreal, kulübün altyapı takımı olan ve 3. ligde mücadele eden Villarreal B'nin teknik direktörü Javi Calleja ile anlaştı. Villarreal Kulübü, aynı zamanda takımın eski futbolcusu olan ve 6 yıldır altyapıda görev yapan Javi Calleja ile bu sezonun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. La Liga'da bu sezon teknik direktör değişikliğine giden ikinci kulüp Villarreal oldu. Daha önce Deportivo Alaves Kulübü, 17 Eylül'de Luis Zubeldia'nın görevine son vermiş, 22 Eylül'de 61 yaşındaki İtalyan teknik direktör Gianni Di Biasi ile anlaştığını açıklamıştı.

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İspanya'dan FutbolLa LigaVillarrealYeni Teknik Direktör
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