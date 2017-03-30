"Engel olsa da stadı yapacağız"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, önlerinde engeller olsa da Göztepe Stadı'nın yapılacağını söyledi.



Stat projesinde görev alan mimarların İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısına telekonferansla katılan Sepil, bugüne kadar uğraştıkları sorunların kitap haline getirilebileceğini, bu problemleri aşmak için girişimlerde bulunduklarını belirtti. Gürsel Aksel Stadı'nın yerine inşa edilecek statla ilgili şehirden gizli bir şey yapmadıklarını vurgulayan Sepil, imar planına itiraz eden Şehir Plancıları Odası'ndan aldıkları randevunun iptal edildiğini aktardı. Sepil, uzlaşma yoluyla her şeyin çözülebileceğini dile getirerek "Biz ne yaptıysak kamuoyunun önünde yaptık. Odanın en büyük karşı çıkışı, stadın şehir içinde olmayacağı yönünde, ancak bunun bilimsel bir karşılığı yok. Bu konuda UEFA ve FIFA'nın ne dediği ortada." dedi. Göztepe Başkanı Sepil, şöyle konuştu: "İzmir olarak bazı şeyleri aşmamız gerekiyor. İzmir'in kaderi bu işte. İtirazlarını geri çekmezlerse İzmir, mahkemelerle uğraşarak bir stat yapacak. Alıştığımız bir durum. Bu olmasın diye her şeyi yaptık. Önümüzde engeller olsa da bu stat yapılacaktır. Bu stat, yapılmaması için gösterilen nedenlerin hiçbirine sahip değildir."

Mimarlardan Bünyamin Derman da stadın şehrin silüetini bozmayacağını, ortalama 28-30 metre yüksekliğe sahip bölgede yapılacak stadın yüksekliğinin de 28,3 metre olacağını söyledi. Mimar Tuğrul Büyükköken ise projenin yapım aşamasında bakanlıklardan görüş aldıklarını belirterek, "Askı sürecinin son dakikalarında gelen bir itirazı art niyetli görmemeye çalışsak da keşke 1 ay boyunca herhangi bir görüş yazısı gönderilmiş olsaydı ve biz bu konu hakkında kendilerini bilgilendirebilseydik." şeklinde konuştu.