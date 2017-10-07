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Engin İpekoğlu ile anlaşmaya varıldı

Samsunspor, teknik direktör Engin İpekoğlu ile prensip anlaşmasına vardı

07 Ekim 2017 Cumartesi 17:00
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Engin İpekoğlu ile anlaşmaya varıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Engin İpekoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Alpay Özalan'ın istifa etmesinin ardından Engin İpekoğlu ile büyük oranda anlaştı. Samsun'a davet edilen İpekoğlu ile kulüp başkan yardımcıları Ömer Çoruh ve Rüştü Araboğlu'nun bir kez daha görüşeceği, daha sonra resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Araboğlu, yaptığı açıklamada, Engin İpekoğlu ile her konuda anlaşmaya vardıklarını, sadece küçük pürüzleri çözmeye çalıştıklarını belirterek, "Görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa bugün veya yarın resmi sözleşme imzalayacağız." dedi.

AA

Son Güncelleme: 07.10.2017 17:10
Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigSamsunsporFutbolEngin İpekoğlu
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