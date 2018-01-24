Epureanu, şampiyonluk istiyor

Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, şampiyon olarak kariyerindeki en büyük başarıyı yaşamak istediğini söyledi.

Epureanu, yaptığı açıklamada, "Kariyerimde 'unutamadığım' dediğim bir anım olmadı. Moldova'da kupalar kazandım. Rusya'da iki, Türkiye'de de bir kez şampiyonluğa yaklaştım. İnşallah unutulmaz anım Süper Lig şampiyonluğu olur. Şampiyonluk sadece benim için değil tüm takım arkadaşlarım için unutulmaz bir anı olacaktır." diye konuştu.

Şampiyonluk yolunda çok önemli rakiplerle yarıştıklarının altını çizen 31 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti: "Bu ligde tek şampiyon olmak isteyen biz değiliz. 4-5 şampiyonluk adayı var, kolay olmayacak ama rakiplerimiz arasından sıyrılmaya çalışacağız. Rakiplerimiz arasından birini öne çıkarmam doğru olmaz. Bu sezonun geçen sezondan farklı olmasını istiyoruz. Geçtiğimiz sezona göre en büyük farkımız tecrübemiz. Geçen yıl zaman zaman tecrübe eksikliği yaşadık. Bu sezon bizi öne taşıyacak şey sahip olduğumuz tecrübe."

"Şampiyonlar Ligi müziğini tekrar duymak isterim"

Deneyimli futbolcu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin kapısından döndüklerini hatırlatarak, "Şampiyonlar Ligi müziğini duymak bir futbolcu için çok önemlidir. Bunlar futbolcuyu ekstra motive eden anlardır. Tabii ki Şampiyonlar Ligi müziğini tekrar duymak isterim." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerle daha da güçlü bir konuma geldiklerini dile getiren Epureanu, "Onların katkısı bizim için çok önemli olacak. Bu zamana kadar zaten iyi götürdük ama önemli olan ikinci yarıda yapacaklarımız. Umarım her şey istediğimiz gibi olacak." şeklinde konuştu.

"Rehavete kapılırsanız sonucunu çok ağır ödüyorsunuz"

Süper Lig'in ilk yarısında alt sıralarda bulunan takımlara puanlar kaybettiklerini ve bundan ders aldıklarını vurgulayan Epureanu şunları söyledi: "Sadece büyük takımlar değil 18 takımın da kadrosunda önemli isimler var. Tüm maçlara aynı şekilde konsantrasyon sağlamamız gerekiyor. Her maçı ciddiye almamız lazım. Biraz rehavete kapılırsanız bunun sonucunu çok ağır şekilde ödüyorsunuz. İlk yarıda bunun sıkıntılarını yaşadık. Şampiyonluk potasında olmayan takımlara maçlar kaybettik. Bizim için bu tarz maçlar çok daha zor. Alt sıradaki takımlar 11 kişi ile savunma yapıyorlar. Neredeyse bize hiç boşluk bırakmıyorlar, çözüm bulmak çok daha zor hale geliyor. Bize karşı topla oynayan takımlar ise topu kaybettiği zaman bazı boşluklar veriyor ve biz bu boşluklardan iyi yararlanıyoruz. 11 kişi savunma yapan takımlara karşı zorluk çekiyoruz."

"Cenk'in transferinin bizim için avantaj olduğunu düşünmüyorum"

Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncusu, Cenk Tosun'un Everton'a transfer olması nedeniyle Beşiktaş'ın güç kaybedeceği görüşlerine katılmadığını aktararak, "Öncelikle Cenk'e başarılar diliyorum. Bu zamana kadar Beşiktaş'ın forvet hattından çok önemli isimler gelip geçti. Beşiktaş başka bir santrfor da bulabilir. Cenk'in transferinin bizim için avantaj olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Türkiye'de her maçta çok önemli forvetlere karşı mücadele ettiğini anlatan Epureanu, Adebayor hakkında ise, "Adebayor'un kariyeri tartışılmaz, çok büyük takımlarda oynadı. Geldiği günden bu yana takımımıza büyük katkı veriyor. Adebayor ile aynı takımda bulunmak bizim için bir şans." ifadelerini kullandı. Moldovalı futbolcu, Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz'ın iyileşmesi sonrasında takımın savunmasında oluşacak rekabet hakkında, "Bu takımımız için çok güzel bir şey. Rekabet başarıyı getiriyor. Onlar kendilerini Türkiye'de ispat etmiş kaliteli oyuncular. Attamah da çok sıkı çalışıyor. Yapabileceğinin en iyisini yapıyor. Birkaç pozisyonda oynayabilmesi onun için çok önemli bir avantaj. Attamah'ın çok iyi bir geleceğe sahip olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon Süper Lig'de 4 golü bulunan Epureanu, "Tabii ki bir defans oyuncusu olarak benim önceliğim, savunma yapmak ve takımımın gol yememesi. Hücumda da takıma katkı yapabiliyorsam çok mutlu oluyorum." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.