Er'den taraftara Sow ricası

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 13 Mayıs Pazar günü sahalarında yapacakları Trabzonspor maçıyla ilgili, "En büyük arzumuz iç sahadaki son maçımızda taraftarımıza 3 puan hediye edebilmek. Bu haftaki sloganımız da o." dedi.

Er, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçında aldıkları skora üzüldüklerini söyledi. Fenerbahçe maçında oyuncularının sahada ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Er, "Maç içinde bazı istenmeyen olaylar da oldu. Netice itibarıyla mağlup olduk. Ama bizim için önemli olan oyuncularımızın arzulu, istekli olmaları, ellerinden geleni yapmalarıydı. Tüm takım olarak o sinerjiyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Sadece oyuncularımızın verdiği mücadeleye çok üzüldüm." diye konuştu.

Genç teknik adam, Fenerbahçe maçının artık geride kaldığını, bu hafta oynayacakları Trabzonspor maçına baktıklarını belirterek şunları kaydetti: "Yine çok önemli bir karşılaşma. Bu sezon taraftarımızın önünde oynayacağımız son karşılaşma. Sanıyorum onlar da ciddi bir destek verecekler. Son iki haftadır zaten taraftarla takım arasında ciddi bir bağ oluştu. Asıl amacımız buydu, onları da arkamıza almaktı. En büyük arzumuz iç sahadaki son maçımızda taraftarımıza 3 puan hediye edebilmek. Bu haftaki sloganımız da o. Onları mutlu edip sezonu en azından Bursa'da bu şekilde kapatmak istiyoruz. Galibiyet için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben bunun sözünü veriyorum."

Fenerbahçe maçında sakatlanan Barış Yardımcı ve Badu'nun sezonu kapattıklarını, Kembo'nun da yine sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesinin zor göründüğünü bildiren Er, kırmızı kart cezalıları Titi ve Kubilay Kanatsızkuş'un bu maçta takımda yer alamayacaklarını belirtti. Mustafa Er, ligin bitimine son iki hafta kala altyapıdan bazı oyuncuların A takım ile çalışmalara çıktığını, onlara da bu maçlarda şans verebileceğini anlattı.

Taraftarlardan Moussa Sow ricası

Bir gazetecinin "Fenerbahçe maçında kendi kalesine gol attığı için Moussa Sow çok eleştirilmişti. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Er, şu yanıtı verdi: "Moussa Sow çok karakterli bir oyuncu. Sadece bir şanssızlık yaşadı. Kendi kalesine gol atan ilk ve son kişi de olmayacak. Sadece bir şanssızlık yaşadı akabinde bir iki dakika sonra bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bana göre çok arzulu ve istekliydi. 90 dakika mücadele etti. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, ona destek versinler. Kesinlikle öyle bir oyuncu değil. Düşündükleri gibi bir oyuncu değil. Öyle olsa zaten aramızda olmaz. O elinden gelen her şeyi yaptı. Maçtan sonraki üzüntüsü de gol atamamasından kaynaklandı. Onun mücadelesinden çok memnunuz. Göztepe maçında da gol attı ama kaçırdığı da oldu. Biz onun gösterdiği mücadeleden çok memnunuz. Bu şekilde devam edecek."

"Kendime güvenim sonsuz"

Er, "Atiker Konyaspor maçından sonra bu sezon sözleşmesi bitecek olan Pablo Martin Batalla ile görüşeceğinizi söylemiştiniz. Batalla ile kalması için bir görüşmeniz oldu mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Batalla'yla görüşmem olmadı. Sanırım önce yönetim görüşme yapacak, sonra biz yapacağız. Yönetimsel açıdan bir kongre süreci var. Benim de mukavelem 31 Mayıs'ta bitiyor. Pablo ile tabii ki konuşurum ama benim sürecim de yönetimin süreci de belli değil. Konya maçından sonra 'Biz işimize odaklandık.' dedim. Belki bu bazı kesimlerce yanlış anlaşıldı. Ben sadece 6 haftaya odaklandım. Takımın belli bir durumu vardı ve bu durumdan kurtulmamız gerekiyordu. Kendime güvenmesem ne geçen sene ki Trabzon maçında ne de bu 6 haftalık süreçte bu sorumluluğu alırdım. Benim kendime güvenim sonsuz, ben kendime çok güveniyorum. Tabii ki kendimi geliştiriyorum. Kendimi geliştirmem de gerekiyor. Bu 5 yıl sonra da böyle olacak. Bunun sonu yok. Ben göreve talip olmayacağım, bana bu görevin tebliğ edilmesi gerekiyor. Ben başkaları gibi sürekli dışarıdan 'Bu göreve hazırım, ben bu göreve talibim.' demek istemiyorum. Görev istenmez, tebliğ edilir, verilir. Ben işimle gündeme gelmek istiyorum. Bunu söylemek istedim. Benim işim burası. Beni bu göreve layık görürlerse burada olurum. O konuda hiçbir problem yok. Ama ne zaman bana teşekkür edilirse, iki hafta sonra da olur 3 yıl sonra da olur, profesyonellik, hiçbir zaman hiç kimseye gönül koymam. Bursasporluyuz biz. Bu camiada yetiştim, futbol oynadım. Antrenörlüğe burada başladım. Her şeyimi buraya borçluyum. Bunun kıymetini biliyorum."

"Sahada savaşan bir takım olmak zorunda"

Mustafa Er, görevde bulunduğu 4 haftalık süreçte kendisini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine, şunları kaydetti: "Biz Bursaspor olarak 4 haftada oynadığımız maçlarda sahada dik durduk. Kaybettiğimiz Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında da öyleydi. Bursaspor, her zaman sahada 90 dakika savaşmalı. Asla pas etmemeli. Bursaspor'un arması bunu gerektirir. Sahada savaşan bir takım olmak zorunda. Çünkü camia bunu istiyor. Bunu da sağladığımızı düşünüyorum. Bu maçlarda belki 8-9 belki de 12 puan yapabilirdik. Biz bu hafta da aynı formatla oynayacağız. Kazanmak için oynayıp her şeyini sahada veren bir takım olacak."