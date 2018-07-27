Eren ameliyat edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un forveti Eren Tozlu, ameliyat edildi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Eren Tozlu'nun yapılan kontrollerinde sol dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği belirtildi.
İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından gerçekleştirilen ameliyatın başarılı olduğu kaydedilen açıklamada, futbolcunun 1 ay sonra takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği ifade edildi.
AA
Son Güncelleme: 27.07.2018 15:16