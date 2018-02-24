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Eren ve Donk'ta yırtık tespit edildi

Galatabaray'dan yapılan açıklamada Eren Derdiyok'un sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiğinde ezilme, Ryan Donk'un ise sol gözünde yırtık tespit edildiği duyuruldu

24 Şubat 2018 Cumartesi 14:59
Eren ve Donk'ta yırtık tespit edildi

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u 5-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray'da, bu mücadelede sakatlanan Eren Derdiyok'un sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiğinde ezilme, Ryan Donk'un ise sol gözünde yırtık tespit edildiği açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Dün oynanan Bursaspor maçından sonra sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinin ardından sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde kontüzyon (ezilme) tespit edilen oyuncumuz Eren Derdiyok'un tedavisine başlanmıştır. Ryan Donk'un Bursaspor karşılaşması sonrası sponsor hastanemizde yapılan tetkik ve muayenesinin ardından sol gözünde konjonktiva yırtığı tespit edilmiştir. Yapılan ilk müdahalesinden sonra taburcu olan oyuncumuzun tedavisine ve takibine başlanmıştır."

Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 27 Şubat Salı günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Bursaspor maçında ilk 11'de görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Antrenman sahasında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanın, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ile devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sürdüğü, koşu ve soğuma hareketleri ile tamamlandığı kaydedildi. Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA

Son Güncelleme: 24.02.2018 15:16
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigGalatasarayFutbol
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