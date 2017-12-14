Ergün açıkladı! Arda ile görüşüldü mü?

Ocak ayında Barcelona'dan ayrılması beklenen Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmesi, Galatasaray iddialarını da kuvvetlendirmişti.

Geçtiğimiz gün İspnayol medyasında yer alan haberlerde ise Arda'nın İstanbul'da Başkan Dursun Özbek ile bir transfer görüşmesinde bulunduğu öne sürülmüştü. Konuyla ilgili Sporx'e açıklamalarda bulunan Cenk Ergün, "Başkan Dursun Özbek ile Arda Turan arasında böyle bir görüşme olmadı. Ben de gazetelerden okudum, şaşırdım. Bu kadar iddialı şekilde kamuoyunda yer almasını hayretle izliyorum. Bu yalan değil, külliyen yalan!" diye konuştu.

Cenk Ergün, Bafetimbi Gomis'in cezasında indirim beklediklerini de belirtirken, "Gomis'e bir maçlık ceza bekliyoruz çünkü bunun yakın geçmişte emsalleri var. Gomis bu hafta oynayacak şekilde planlarımızı yapıyoruz." dedi.