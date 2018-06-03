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Erol Bulut yuvada kaldı

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-kırmızılı yönetimle oldukça faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve yeni sezon için küçük detaylar dışında yola devam kararı aldıklarını söyledi

03 Haziran 2018 Pazar 16:30
Erol Bulut yuvada kaldı

Günlerdir kulüpteki geleceğine dair durumu merak edilen Erol Bulut, sarı-kırmızılı camiaya sevindirici haberi vererek, yeni sezonda da takımın başında olacağını söyledi.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetim kuruluyla yeni sezon öncesi faydalı bir toplantı yaptıklarını belirten Bulut, “Evkur Yeni Malatyaspor’un kariyerimin başlangıç noktası olması münasebetiyle bende her zaman ayrı bir yeri olacaktır. Geçen sezon burada güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Tabii sezonun tamamlanmasının ardından hem bir yol haritası belirlemek, hem de teknik ekip olarak önümüzü daha net görebilmek için yönetimle toplantılar yaptık. Bu toplantılarda kulübün geleceğiyle ilgili yaptığım 3 yıllık bir projeyi de paylaşma imkanı buldum. Bu çalışmanın yönetimimizi de fazlasıyla heyecanlandırdığına şahit oldum. Tabii kabul edilmeli ki bu projeyi hayata geçirmemiz için bizimde teknik ekip olarak önümüz görmemiz gerekirdi. Bu anlamda görüşmelerimiz oldu ve bir çok konuda anlaştık yönetimimizle. Arada küçük detaylar da var, ancak bunlar çözülebilecek detaylar. Tabii kulüple daha 1 yıllık sözleşmem de bulunuyor. Günümüzde sözleşmelerin pek bir bağlayıcılığı olmadığından, bence gönülden yapılan sözleşmeler daha geçerli ve uzun sürüyor. Ama profesyonel dünyada da bazı teknik durumları atlamamanız gerekiyor. Sonuç olarak yönetimimizle yola devam kararı aldık” dedi.

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