Ersan bedelsiz geldi

Beşiktaş, Çin'in Hebei China Fortune Kulübünden kiraladığı eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ün transferinin tamamlandığını açıkladı.

Ersan Adem Gülüm'e 2016-2017 sezonu için 400 bin avro garanti ücret ödeyecek siyah-beyazlı kulüp, Hebei China Fortune'a ise herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Hebei China Kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2016-2017 sezonu için 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Kontrolden geçti

"Beşiktaş sevdasını insan içinden hiçbir zaman çıkaramaz"

Beşiktaş'ın, Çin Kulübü Hebei China Fortune'dan kiraladığı eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm, takımına hem saha içinde hem saha dışında katkı vermeye çalışacağını söyledi.

Ersan Adem Gülüm, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, yeniden siyah-beyazlı takıma dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Beşiktaş sevdasını insan içinden hiçbir zaman çıkaramaz. Beşiktaş'a altı yılımı verdim, ayrılmak çok zordu. Arkadaşlarımla sürekli temas halindeydim. Sanki bir tatile gittim ve şimdi döndüm." dedi. Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde takımının 41 puanda olduğunu ve bu sezon da aynı puana ulaştığına dikkati çeken tecrübeli oyuncu, "Bu bir şeyleri anlatıyor sanırım. Beşiktaş takımında nasıl oynayacağını, nasıl kazanacağını bilen tecrübeli oyuncular var. Ben takıma hem saha içi hem de saha dışında katkı vereceğim. Oynamadığım zaman içimdeki hırsı arkadaşlarıma aktaracağım. Takım, bu performansını devam ettirirse inşallah sezon sonu şampiyon olacak." ifadelerini kullandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde görevini yapacağını kaydeden Ersan Adem Gülüm, "Takıma katkı sağlamaya geldim. Motive anlamında takımı destekleyeceğim." diye konuştu.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre tecrübeli savunma oyuncusu, Acıbadem Sports'tane tabi tutuldu. Detaylı kan tetkikleri yapılan Ersan Adem Gülüm; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.