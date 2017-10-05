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Erzurum'da 2 futbolcu kadro dışı

Erzurumspor'da Gökhan Karadeniz ile Kubilay Sönmez süresiz kadro dışı bırakıldı

05 Ekim 2017 Perşembe 14:49
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Erzurum'da 2 futbolcu kadro dışı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Gökhan Karadeniz ile Kubilay Sönmez kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Karadeniz ile Kubilay Sönmez'in yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligde ilk 7 hafta sonunda topladığı 6 puanla 16. sırada bulunuyor.

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