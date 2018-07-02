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Erzurum'da ilk idman yapıldı

Alanyaspor, Erzurum'da kampa girdi

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:44
Erzurum'da ilk idman yapıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da kampa girdi.

Alanyaspor yeni sezon hazırlıkları kampsamında geldiği Erzurum'da ilk antrenmanını sabah saatlerinde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptı.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda turuncu-yeşilli futbolcular dayanıklılık içeren istasyon çalışmaları yaptı.

Milli takım kamplarında bulunan ve izinli olan futbolcular ise 3-8 Temmuz tarihlerinde kamp çalışmalarına katılacak.

Alanyaspor, bugünkü son antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

AA

Son Güncelleme: 02.07.2018 16:00
Anahtar Kelimeler:
KampFutbolErzurumAlanyaspor
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