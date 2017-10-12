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Erzurum'da, İstanbul hazırlıkları sürüyor

Cuma günü sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor

12 Ekim 2017 Perşembe 13:34
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Erzurum'da, İstanbul hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig'in 8. haftasında 13 Eylül Cuma günü sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kazım Karabekir Stadı'nda teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan ve topla koordinasyonla devam eden idmanda, iki grup halinde taktik çalışma yapıldı.

Takımın antrenmanını coşkuyla takip eden taraftarlar, futbolculara ve teknik heyete baklava ikram etti. Kulüp başkanı Dilaver Yılmaz, yaptığı açıklamada, kuruluşundan bugüne her türlü zor şartta dahi takımına destek veren taraftarlara teşekkür etti. Futbolcuların ve teknik yönetimin kulübü başarılara ulaştırmak için elinden geleni yapacağını ifade eden Yılmaz, İstanbulspor maçında taraftarlardan destek istedi.

AA

Son Güncelleme: 12.10.2017 13:52
Anahtar Kelimeler:
İstanbulsporHazırlıkBüyükşehir Belediye ErzurumsporAntrenman
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