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Erzurum'da Özköylü'ye güven tam

Erzurumspor Kulübü yaptığı açıklamayla teknik direktör Osman Özköylü ve futbolculara güvenin tam olduğunu söyledi

26 Eylül 2017 Salı 13:19
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Erzurum'da Özköylü'ye güven tam

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, teknik direktör Osman Özköylü ve futbolculara olan inanç ve güvenin tam olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu toplantısına katılan teknik direktör Özköylü'nün, bireysel hatalar nedeniyle istenmeyen sonuçlar alındığını, oyuncuların kendi saha ve seyircisi önünde taraftarlarıyla bütünleşememesinin de başarısızlığın nedenlerinden biri olduğunu aktardığı belirtildi. Özköylü'nün, gelecek haftalarla ilgili gereken tedbirlerin alınacağını ve herkesin iyi niyetle bunun için daha çok çalıştığını ifade ettiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Hocamız başarı sözü vermiştir. Kulüp yönetimi olarak, gerek transfer çalışmalarındaki özeni gerek özverili çalışmaları ve gerekse de başarı için futbolcularla kurduğu diyaloğa inandığımız teknik direktörümüz Osman Özköylü hocamıza, yardımcı antrenörlerimize ve futbolcularımıza olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Her zaman bizi destekleyen ve takımına sahip çıkan taraftarlarımızı, hiçbir provokasyona ve baskıya meydan vermeden, sabırla takımlarına destek olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz. Puan kayıpları yaşadık ama sezon uzun bir maraton. Ligin 7'nci haftasındayız. Bu süreç içerisinde bazı yol kazaları yaşanabilir. Elbette eleştiri haktır ve bizim adımıza yol göstericidir. Ancak, sosyal medyadan hakarete varan sözlerin sarf edilmesi, mavi-beyaz sevdalı taraftarlarımıza yakışan bir hareket değildir."

Kadrodaki tüm isimlerin, formayı giymeyi hak etmiş başarılı futbolcular olduğu vurgulanan açıklamada, tüm takımlarda olduğu gibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'daki oyuncularda da form düşüklüğü yaşanabileceğine işaret edildi. Futbolcularla görüşmelerde uyarılar yapılarak onlardan başarı sözü alındığı belirtilen açıklamada, "Fedakar taraftarlarımızla kenetlenmeyi sabırsızlıkla beklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor, yönetim kurulu olarak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'müzün başarısı için var olacağımızı bir kez daha ifade ediyor, başarılı bir sezon geçirilmesini temenni ediyoruz." denildi.

Anahtar Kelimeler:
AçıklamaBüyükşehir Belediye ErzurumsporOsman Özköylü
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