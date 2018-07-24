Erzurum'daki kriz Başkent'e getirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Mert Nobre'yi transfer etti.

Transfer çalışmalarına devam eden başkent temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sözleşmesini feshettiği 37 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, Mert Nobre ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de play-off da dahil olmak üzere 30 maça çıkan Nobre, 12 gol kaydetti. Tecrübeli golcü Nobre, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giymişti.

Transferde hareketli bir gün geçiren Gençlerbirliği, İzlandalı milli stoper Kari Arnason ve kaleci Emrullah Şalk ile birer yıllık sözleşme imzalamıştı.

"Paraya değer verseydim Erzurumspor'a gelmezdim"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sözleşmesi feshedilen golcü futbolcu Mert Nobre, "Paraya değer verseydim iki yıl önce Erzurumspor'a gelmezdim. Hiçbir yerde bu kadar saygısız şekilde takımdan ayrılmak zorunda kalmadım." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2016 yılında transfer olan ve mavi-beyazlı ekibin 2. Lig'den Süper Lig'e yükselmesine büyük katkıda bulunan golcü futbolcu Mert Nobre, takımdan ayrılığına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Takımdan ayrılışıyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Mert Nobre, şunları kaydetti: "Kadro dışı kalma sebebi olarak, şampiyonluk primini alamamış olmamızdan ötürü takımı idmana çıkarmama nedeni gösterilmektedir. Bu gerçeği yansıtmamaktadır. Ne biz kaptanlar olarak ne de diğer takım arkadaşlarımız parayı ön plana koymamışızdır. Yönetimin bize defalarca söz verip ödemeleri zamanında yapmamasında bile fedakarlık edip zor şartlarda her zaman Erzurumspor'un başarısı için ter dökmüşüzdür.

Takım idmanı 19 Temmuz'da saat 18.30'da planlanmıştı ancak birkaç takım arkadaşımızın uçuşlarının gecikmesinden, hocamızın takım halinde idmana çıkma isteğinden ötürü idman saat 19.30'a alınmıştır. Erzurum'da takımımızın yeni sezonda ilk idmanı olduğundan ötürü taraftarlarımızın yoğun ilgisi vardı. Taraftarlarımızın idman saatinin 19.30'a alındığından haberi olmaması bir yana kulüp içinden gönderilen yanlış haberle takımımız, taraftarlardan yoğun tepki görmüştür.

İdman dönüşü otele vardığımızda yönetim tarafından bize ulaştırılan kadro dışı kağıdıyla büyük bir şok yaşadık. Biz uzun ve başarılı bir kariyer sahibi olan iki kaptan, kariyerimiz boyunca hiçbir yerde kadro dışı kalmamıştık. Ertesi gün otelden ayrılmamız istendi ve oteli terk ettik. Bir sonun başlangıcı böyle başladı." Mert Nobre, futbolda ayrılıkların her zaman olacağını belirterek, büyük kulüplerde oynadığını ve ayrıldığını anımsattı.

"Hiçbir yerde bu kadar saygısız şekilde takımdan ayrılmak zorunda kalmadım"

"Hiçbir yerde bu kadar saygısız şekilde takımdan ayrılmak zorunda kalmadım." diyen Mert Nobre, açıklamasında, "Benimle alakalı çıkarılan yanlış yalan haberler, karalamaya çalışmaları beni derinden üzmüştür. Hayatım boyunca paraya hiçbir zaman önem vermemişimdir. Paraya değer verseydim iki yıl önce Erzurumspor'a gelmezdim. İsviçre'de Erzurumspor'dan kazandığım paranın iki katını kazanıyordum. Erzurumspor gelip hedeflerini anlattığında ben de bu projenin içinde olup başarılar elde etmek istedim ve Erzurumspor'a geldim. İki yıl içinde olan kulüpsel olumsuzluklara rağmen her zaman profesyonel davranıp takım arkadaşlarım ve hocalarımızla iki yılda iki şampiyonluk yaşadık ve Erzurumspor'u hak ettiği Süper Lig'e çıkardık." ifadelerini kullandı.

Kalbi kırık şekilde Erzurum'dan ayrıldığını aktaran Mert Nobre, kendisine geldiği günden bu yana her zaman destek olan taraftara teşekkür etti. Mert Nobre'nin açıklamasının altına "Dadaş Nobre" notunu da eklemesi dikkati çekti. Mavi-beyazlı ekibin takım kaptanları Burhan Eşer ve Mert Nobre, geride kalan günlerde "Antrenmana katılmamak, programa uymamak ve gecikmek" gibi davranışlar gerekçe gösterilerek süresiz kadro dışı bırakılmış ve daha sonra da sözleşmeleri karşılıklı feshedilmişti.