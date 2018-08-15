Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
91058
ALTIN
231.736
DOLAR
6.1012
STERLİN
7.6208
EURO
6.8848

Erzurum'un korkusu yok

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Hiçbir rakipten çekincemiz yok. Çıkacağız ve kendi oyunumuzu oynayacağız" şeklinde konuştu

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:40
Erzurum'un korkusu yok

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ligin ikinci haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçına ilişkin "Hiç kimseden korkumuz yok. Hiçbir rakipten çekincemiz yok. Çıkacağız ve kendi oyunumuzu oynayacağız." dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 19 Ağustos Pazar günü sahasında ağırlayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Mavi-beyazlı ekip, ligin ikinci haftasında sahasında ağırlayacağı Beşiktaş'ı yenerek ligde ilk puanını almayı hedefliyor.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçını sahalarında oynamaları ve bunun büyük bir takımla olmasının kendileri açısından avantaj olduğunu belirtti. Beşiktaş ile yapacakları maçın hem taraftar hem de diğer takımlara verilecek mesaj anlamında önemli olduğuna işaret eden Altıparmak, "Taraftarlarımız tribünde saha avantajını çok iyi kullanacak. Biz de sahada bunu çok iyi kullanacağız." diye konuştu.

"Çıkacağız ve kendi oyunumuzu oynayacağız"

Altıparmak, geçen sezon iç saha maçlarında "Erzurum cehennemi" diye bir sloganlarının olduğunu ve gelen rakiplere bunu yaşattıklarını aktararak, bu sezon da taraftar desteğiyle başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını dile getirdi.

Rakip takımlar üzerinde taraftar desteğiyle oluşturacakları baskıyla ligde başarılı olacaklarını vurgulayan Altıparmak, şu ifadeleri kullandı: "Geçen sene bunu başardık. Bunu bu sene devam ettireceğiz inşallah. İç sahada yenilmezlik unvanımız var. İnşallah o unvanımızı Beşiktaş maçıyla başlayan seriyle de devam ettireceğiz. Hiç kimseden korkumuz yok. Hiçbir rakipten çekincemiz yok. Çıkacağız ve kendi oyunumuzu oynayacağız."

"Ligin en renkli takımlarından biri olacağız"

Mehmet Altıparmak, sahada iyi mücadele eden bir takım olacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Herkes bizi nasıl analiz ediyorsa biz de onları analiz ediyoruz. Tabii ki onlara önlem alacağız, ama önemli olan sahada bizim yaptıklarımız. Sahada korkmadan, cesaretle oynayan bir takım olacak. Bunu herkes şimdiden bilsin. Bazen gücümüz yetmeyecek ama ruhumuzla oynayacağız. Bazen de ruhumuz yetmeyecek o zaman gücümüz ve taraftarımız devreye girecek. Ligin en renkli takımlarından biri olacağız."

AA

Son Güncelleme: 15.08.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigErzurumBüyükşehir Belediye ErzurumsporBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Karamsarlığa girmemek gerekir"
"Karamsarlığa girmemek gerekir"
Başakşehir, zorun peşinde
Başakşehir, zorun peşinde
Kartal, 1-0'ın rövanşına çıkıyor
Kartal, 1-0'ın rövanşına çıkıyor
Basketbol seferberliği başlıyor
Basketbol seferberliği başlıyor
Arslan, takım ruhu istiyor
Arslan, takım ruhu istiyor
"3 puan için Antalya'ya gidiyoruz"
"3 puan için Antalya'ya gidiyoruz"
Bir adım ötesine geçemiyor
Bir adım ötesine geçemiyor
İki takımla katılmak hayal oldu
İki takımla katılmak hayal oldu
Sağlam, Kayseri'ye hava kattı
Sağlam, Kayseri'ye hava kattı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim