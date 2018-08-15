Erzurum'un korkusu yok

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ligin ikinci haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçına ilişkin "Hiç kimseden korkumuz yok. Hiçbir rakipten çekincemiz yok. Çıkacağız ve kendi oyunumuzu oynayacağız." dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 19 Ağustos Pazar günü sahasında ağırlayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Mavi-beyazlı ekip, ligin ikinci haftasında sahasında ağırlayacağı Beşiktaş'ı yenerek ligde ilk puanını almayı hedefliyor.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçını sahalarında oynamaları ve bunun büyük bir takımla olmasının kendileri açısından avantaj olduğunu belirtti. Beşiktaş ile yapacakları maçın hem taraftar hem de diğer takımlara verilecek mesaj anlamında önemli olduğuna işaret eden Altıparmak, "Taraftarlarımız tribünde saha avantajını çok iyi kullanacak. Biz de sahada bunu çok iyi kullanacağız." diye konuştu.

"Çıkacağız ve kendi oyunumuzu oynayacağız"

Altıparmak, geçen sezon iç saha maçlarında "Erzurum cehennemi" diye bir sloganlarının olduğunu ve gelen rakiplere bunu yaşattıklarını aktararak, bu sezon da taraftar desteğiyle başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını dile getirdi.

Rakip takımlar üzerinde taraftar desteğiyle oluşturacakları baskıyla ligde başarılı olacaklarını vurgulayan Altıparmak, şu ifadeleri kullandı: "Geçen sene bunu başardık. Bunu bu sene devam ettireceğiz inşallah. İç sahada yenilmezlik unvanımız var. İnşallah o unvanımızı Beşiktaş maçıyla başlayan seriyle de devam ettireceğiz. Hiç kimseden korkumuz yok. Hiçbir rakipten çekincemiz yok. Çıkacağız ve kendi oyunumuzu oynayacağız."

"Ligin en renkli takımlarından biri olacağız"

Mehmet Altıparmak, sahada iyi mücadele eden bir takım olacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Herkes bizi nasıl analiz ediyorsa biz de onları analiz ediyoruz. Tabii ki onlara önlem alacağız, ama önemli olan sahada bizim yaptıklarımız. Sahada korkmadan, cesaretle oynayan bir takım olacak. Bunu herkes şimdiden bilsin. Bazen gücümüz yetmeyecek ama ruhumuzla oynayacağız. Bazen de ruhumuz yetmeyecek o zaman gücümüz ve taraftarımız devreye girecek. Ligin en renkli takımlarından biri olacağız."