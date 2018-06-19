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Erzurum ve Hollanda'da kamp yapacaklar

Kayseri'de 29 Haziran Cuma günü topbaşı yapacak sarı-kırmızılı futbolcular, Erzurum ve Hollanda kamplarında sezona hazırlanacak

19 Haziran 2018 Salı 17:02
Erzurum ve Hollanda'da kamp yapacaklar

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'un 2018-2019 sezonu öncesi kamp programı belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı futbolcular, yeni sezon hazırlıkları için 29 Haziran Cuma günü Karpuzatan bölgesindeki kulüp tesislerinde toplanacak. Kayseri'de 9 Temmuz'a kadar çalışacak sarı-kırmızılı ekip, kamp döneminin ilk etabını 9-17 Temmuz'da Erzurum'da geçirecek.

Erzurum'da iki hazırlık maçı oynayacak Kayserispor, ikinci etap kamp dönemi için 18 Temmuz'da Hollanda'ya hareket edecek.

Hollanda kampı yaklaşık iki hafta sürecek Kayserispor, bu dönemde 4 hazırlık maçı yapacak. Kayseri ekibi, 31 Temmuz'da yurda dönerek çalışmalarına lig başlayıncaya kadar kentte devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolKampKayserisporSpor Toto Süper LigSüper Lig
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