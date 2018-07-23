Erzurumspor taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde ikinci etap hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde çalıştı. İdmanı sportif direktör Zafer Demir de izledi.

Koşu, ısınma ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra taktik çalışma ve çift kale maç yaptı. İdman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.