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Eski Beşiktaşlı geri döndü

Alanyaspor, Beşiktaş'ın eski golcüsünü renklerine bağladı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:41
Eski Beşiktaşlı geri döndü

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor Deivson Rogerio da Silva (Bobo) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende 33 yaşındaki futbolcu, kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, medyada günlerdir Bobo'nun transferi konusunda haberler çıktığını belirterek, "İşte bugün son noktayı koyduk. Takıma hayırlı uğurlu olsun. Bize çok katkı sağlayacağını düşündüğümüz için transfer yaptık. Kendisi de burada bize katkı sağlamak için geldi." dedi.

Çavuşoğlu, Bobo'nun transferde kendileri için son nokta olduğunu kaydederek, sezonun ilk yarısı itibariyle transferi tamamladıklarını vurguladı. Bobo ise Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Bildiği ve sevdiği bir ülkeye geldiğini anlatan Bobo, "Alanyaspor'da en iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hedeflerimizin gerçekleşmesi için kendi adıma ne gerekiyorsa yapacağım." diye konuştu.

Brezilyalı futbolcu, Türkiye'yi ikinci bir evi ve vatanı olarak gördüğünü de sözlerine ekleyerek, eve dönmeyi her zaman çok istediğini ifade etti. Daha önce Beşiktaş ve Kayserispor forması giyen Bobo, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Brezilya'da Gremio ve son olarak Avustralya'dan Sydney takımının formalarını giymişti.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2018 13:49
Anahtar Kelimeler:
TransferSüper LigHasan ÇavuşoğluFutbolBoboAlanyaspor
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