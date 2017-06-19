Eski Fenerli Malatya'ya gidiyor

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Dia’nın en geç çarşamba gününe kadar Türkiye’de olacağı ve kendisini Evkur Yeni Malatyaspor lu yapan sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı, Dia ile büyük oranda anlaştıklarını ve Fransa’da başarılı bir sezon geçiren oyuncuyu imza için Türkiye’ye beklediklerini belirtti.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak Fransa Lig 1’de Nancy forması giyen 30 yaşındaki Issiar Dia ’yı sözleşme imzalamak için Türkiye’ye davet etti. Nancy forması altında geçen sezon 30 maça çıkan Dia, 8 gol 3 asistlik performansla oynadı.

“Dia’yı bekliyoruz”

Issiar Dia ile büyük oranda anlaştıklarını ve Türkiye’ye beklediklerini paylaşan Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı yaptığı açıklamada, “Issiar Dia ile büyük oranda anlaştık. Kendisini Türkiye’ye bekliyoruz. Bir mucize olmaz ise transfer gerçekleşecek. Dia, Türkiye’nin yakından tanıdığı başarılı bir futbol cu hak verirsiniz. Bu transfer takımımıza büyük katkı sağlar. İnşallah resmi imzayı bekliyoruz” diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor 2 Temmuz’da Bolu’da toplanacak

Evkur Yeni Malatyaspor, 2 Temmuz’da Bolu'da toplanarak ilk etap kamp çalışmalarına başlayacak. Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde kamp programını netleştiren sarı-siyahlı kulübün Bolu ve Düzce olmak üzere 2 ayaklı bir kamp programı yapacağı belirtildi. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Malatya ekibinin 2 Temmuz’da Bolu'da toplanıp hazırlıklara başlayacağı bildirildi. 15 Temmuz’a kadar Bolu’da çalışacağı belirtilen Evkur Yeni Malatyaspor’un 18 Temmuz’da Düzce Topuk Yaylası’na geçeceği ifade edildi. Sarı-siyahlılar 31 Temmuz’da kamp çalışmalarını tamamlayarak, Malatya’da yeni sezonun ilk maçının hazırlıklarına başlayacak. Evkur Yeni Malatyaspor’un kamp kadrosunda Vedat Kapurtu, Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Murat Yıldırım, Ferhat Kiraz, Azubuike, Mba, Dialiba, Pereira, Sedat Ağçay, Eren Tozlu, Fabien Farnolle, Set Sincere, Khalid Boutaib ve Issiar Dia'nın olması bekleniyor.