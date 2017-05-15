Bordo-mavili takımın deneyimli kalecisi, ilk 10 haftada yaptığı önemli kurtarışlarla takımına önemli katkıda bulunurken, sadece 3 gol yedi. Bordo-mavili takımın kaptanı son 4 maçta ise kalesinde 8 gole engel olamadı. Onur, ligin ikinci devresinde Bursaspor, Atiker Konyaspor ve Akhisar Belediyespor karşısında birer gol yerken Kasımpaşa, Osmanlıspor, Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında rakiplerine gol şansı tanımadı.
Eski formundan uzak
Süper Lig'in ikinci bölümünde 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak büyük bir çıkış yakaladıktan sonra düşüşe geçen Trabzonspor'da kaleci Onur da son haftalarda eski performansının uzağında kaldı
15 Mayıs 2017 Pazartesi 12:30
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Bordo-mavili takımın deneyimli kalecisi, ilk 10 haftada yaptığı önemli kurtarışlarla takımına önemli katkıda bulunurken, sadece 3 gol yedi. Bordo-mavili takımın kaptanı son 4 maçta ise kalesinde 8 gole engel olamadı. Onur, ligin ikinci devresinde Bursaspor, Atiker Konyaspor ve Akhisar Belediyespor karşısında birer gol yerken Kasımpaşa, Osmanlıspor, Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında rakiplerine gol şansı tanımadı.