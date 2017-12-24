Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104

Eski G.Saraylı parasız kaldı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Eboue, "Kulübümü, eşimi, ailemi, her şeyimi kaybettim. Allah'tan bana yardım etmesini diliyorum" dedi

24 Aralık 2017 Pazar 13:19
10 Okunma
Eski G.Saraylı parasız kaldı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Eboue, ekonomik olarak zor günler geçirdiğini bildirdi.

İngiltere basınına yaptığı açıklamada, eşine karşı kaybettiği boşanma davası nedeniyle tüm mal varlığına el konulduğunu belirten 34 yaşındaki Eboue, "Kulübümü, eşimi, ailemi, her şeyimi kaybettim. Allah'tan bana yardım etmesini diliyorum. Bir çamaşır makinem bile yok. Eşyalarımı her gün elimde yıkamak zorundayım. Kız kardeşimin evinde kaldığım zamanlarda onları rahatsız etmemek için yerde yatıyorum." ifadelerini kullandı.

Londra'da bulunan son evinin de yakın zamanda eşine devredileceğini aktaran Fildişi Sahilli futbolcu, "Evimde kaldığım zamanlar her an polis gelebileceği için korkuyorum. Bazen ışıkları kapatarak oturuyorum. İnsanların evde olduğumu bilmelerini istemiyorum. Açılmaması için tüm eşyaları kapının arkasına koyuyorum. Avukat ücretini karşılayacak param yok ama hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu. Kariyeri boyunca kazandığı parayı güvenerek eşine gönderdiğini ifade eden Eboue, "Türkiye'de 8 milyon avro kazandım. Bu paranın 7 milyonunu eşime gönderdim. Bana ne söylediyse imzaladım. Çocuklarıma çok yakındım. Kızlarım iki ay öncesine kadar beni telefonla arıyordu. Onları çok özledim ve görmek istiyorum. Onlara uzak olmak bana acı veriyor." yorumunu yaptı.

Eski kulüplerinden yardım isteyen Eboue, "Kulüplerimden gelecek herhangi bir teklifi kabul edebilirim. Böyle bir teklif gelse çok mutlu olurdum. Belki genç oyunculara yardımcı olurum. İngiltere Futbol Federasyonu menajerimle problem yaşadığımda bana yardımcı oldu. Belki çok büyük olmasa da bana bir iş verebilirler." şeklinde görüşlerini aktardı. İngiltere'de uzun süre Arsenal'da görev yaptıktan sonra 2011'de Galatasaray'a transfer olan Eboue, daha sonra Sunderland'e imza atmıştı. Fildişi Sahilli futbolcu, son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Ocağı takımında forma giyiyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArsenalEmmanuel EboueFutbolGalatasaraySÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Talisca en iyi çıkış yapan 11'de
Talisca en iyi çıkış yapan 11'de
Kayseri'ye zirve çelmesi
Kayseri'ye zirve çelmesi
Trabzon, Karabük'te takıldı
Trabzon, Karabük'te takıldı
Galatasaray'da 4. Terim dönemi
Galatasaray'da 4. Terim dönemi
Gençlerbirliği, Bursa'ya gitti
Gençlerbirliği, Bursa'ya gitti
Karabük yüreği ile oynayacak
Karabük yüreği ile oynayacak
Kulüpler Birliği altyapıya yöneldi
Kulüpler Birliği altyapıya yöneldi
Neymar'ın sürprizi Belçika
Neymar'ın sürprizi Belçika
Bayraktar, topa baskı çalıştırdı
Bayraktar, topa baskı çalıştırdı

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim