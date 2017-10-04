Eski Konya başkanına hapis istemi

ByLock kullandığı gerekçesiyle FETÖ soruşturması kapsamında 21 Ağustos'ta ifade veren ve bir gün sonra Konyaspor'daki başkanlık görevinden istifa eden Ahmet Şan'la ilgili karar verildi.

Ahmet Şan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Şan'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istenen 18 sayfalık '2017/11649' esas numaralı iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede 'ByLock' tespit raporununda deliller arasında yer aldığı ve sonu 9701 ile biten telefon numarasında 20'den fazla 'ByLock' kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Şan'ın, ifadesinde ise 'ByLock'u kendisinin yüklemediği ve kullanmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.