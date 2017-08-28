Eski Milli kaleci FETÖ'den tutuklandı

‘Bylock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “örgüt üyeliği” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski milli kaleci Ömer Çatkıç, geçen hafta Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çatkıç, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

FETHULLAH GÜLEN’İN ÇAĞRISI ÜZERİNE BANK ASYA’YA 1 MİLYON DOLAR YATIRMIŞ

Çatkıç’ın, örgütün kriptolu haberleşme ağı ‘Bylock’ kullandığı, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in çağrısı üzerine 21 Ocak 2014’te Bank Asya’ya 1 milyon dolar yatırdığı ve bu tarihten itibaren Bank Asya hesabını aktif olarak kullandığı öğrenildi. Savcılıkça sorgulanan Çatkıç, örgüt üyeliği gerekçesiyle tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Çatkıç, verdiği ifadesinin ardından“örgüt üyeliği” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.