Eski Sivaslı'dan 9 milyonluk transfer

Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe'de forma giyen Markovic ve Inter'den Andrea Ranocchia gibi isimleri kadrosuna katan Hull City, Kamil Grosicki ile de sözleşme imzaladı. Transfer ücreti hakkında resmi bir bilgi verilmedi ancak Hull City'nin Grosicki'nin kulübü Rennes'e 9 Milyon Euro civarında bonservis ödediği tahmin ediliyor. 2011-2014 yılları arasında Sivasspor forması giyen Grosicki, Türkiye'de 104 maça çıktı ve 14 golle oynadı.