"Eskişehir'in yeri Süper Lig'tir"

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, kentin bütün katmanlarının takıma yardımcı olması gerektiğini belirterek, "Eskişehirspor'un yeri Süper Lig'dir ve inşallah orada esmeye devam eder." dedi.

İldiz, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, siyah-kırmızılı kulüpte göreve başladığı zaman takımın bazı sıkıntılar yaşadığını ve camiada adeta bir yas havasının hakim olduğunu kaydetti. Eskşehirspor'un büyüklüğünü bildiği için görevi kabul ettiğini anlatan İldiz, şöyle konuştu: "Biz bunun için geldik buraya. Sıkıntıları el birliğiyle aşmaya çalıştık. Yapmamız gereken tek şey saha içinde çalışmaktı. Takımı toparladık ve iyi maçlar çıkartıyoruz. Taraftarımız dünyada meşhur ve bizi inanılmaz desteklediler. Tünelin ucundaki ışığı gördük. 12. sıraya geldik. Yukarıdaki takımlarla puan farkımız azaldı. Eskişehirspor'u layık olduğu sıralamaya taşımak adına atılım yaptık. Negatiften pozitife geçtik. Zor günleri el birliğiyle atlatacağız. Elimizden geleni 24 saat vermeye çalışacağız. Aşama kaydetmeye devam edeceğiz."

"Son iki maçımızı iyi sonuçlarla kapatmak istiyoruz"

İldiz, ligin ilk yarısında kalan Boluspor ve Adanaspor maçlarının zorlu olduğunu belirterek, söz konusu maçları kayıpsız geçmek istediklerinin altını çizdi. Bu hafta sonu deplasmanda Boluspor gibi iddialı bir takımla karşılaşacaklarını hatırlatan İldiz, "Sahalarında kaybetmek istemeyecekler. Biz de iyi gidişatımız devam ettirmek için iyi sonuçla dönmek istiyoruz. İlk yarıdaki son iki maçı iyi sonuçlarla kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

İldiz, saha içi ve dışındaki zorlukların el birliğiyle aşılaşacağını belirterek, "Realist olarak ciddi şekilde yolumuza devam edeceğiz. Devre arası geliyor ve birçok sıkıntı var. Devre arasında sorunların çözülmesi gerekiyor. Şu andaki kadromuzu çok özverili. Bu arkadaşlarımızla sonuna kadar her türlü mücadeleyi veririz. Kentin bütün katmanlarının takıma yardımcı olması gerekiyor. Eskişehirspor'un yeri Süper Lig'dir ve inşallah orada esmeye devam eder." değerlendirmesinde bulundu.