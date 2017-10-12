Eskişehir zor dönemden geçiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Yücel İldiz, Eskişehir'in futbol kenti olduğunu belirterek, zor bir süreçten geçtiklerini ve çok çalışarak başarıya ulaşacaklarını söyledi.

İldiz, yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu ile sezon başında da bir görüşme yaptıklarını ancak göreve gelmesinin biraz geciktiğini kaydetti. Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu aktaran İldiz, şöyle konuştu: "Herkesin bize gösterdiği ilgiyi çok net hissediyoruz. Herkesin bize umut bağladığını biliyoruz. Bu ağır bir sorumluluk yüklüyor. Kulübün ve oyuncuların üzerindeki sıkıntılı ruh halini Manisaspor maçını kazanarak attık. Milli maç arası da bize ilaç gibi geldi. Oyuncuları daha yakından tanıma fırsatı bulmamızın yanı sıra Ofoedu dışındaki sakat oyuncular da iyileşti. Eskişehirspor'u düzlüğe çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Elimizdeki mevcut kadroyla Eskişehirspor'u tünelden çıkarmaya, ışığı görmeye çalışacağız."

"Eskişehirspor'da uzun yıllar çalışmak istiyorum"

İldiz, kendisinden beklentilerin yüksek olduğunu bildiğini, buna cevap vereceğini dile getirdi. Çalıştırdığı hiçbir takımı küme düşürmediğinin altını çizen İldiz, şöyle devam etti: "Görev yaptığım takımları hep bir üst lige taşıdım ya da finallerde kaybettim. Eskişehirspor'u istediğim seviyeye getirip, başarıyı yakalarsak çok mutlu olacağım. Eskişehirspor'da uzun yıllar çalışmak istiyorum. Kulübün zor durumda olduğunu herkes biliyor. Bu zor dönemde herkesin desteğini bekliyoruz. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Kolay bir dönemden geçmeyeceğiz. Birçok antrenör arkadaşım, Eskişehirspor'a gelirken 'takımın hali belli sen deli misin' dedi. Eğer delilik yapacaksak böyle camialar için yapalım. Çünkü Eskişehir bir futbol kenti, ciddi bir camia, bir futbol kültürü var. Ekibim, sporcu arkadaşlarım ve taraftarın desteğiyle başarılı olacağız."

"Terim, turnuvanın sonuna kadar takımın başında kalmalıydı"

İldiz, futbol kamuoyunun Türk antrenörlere güvenmesi gerektiğini vurguladı. Türk antrenörlerin Avrupalı meslektaşlarından çok daha ileri seviyede olduğunu savunan İldiz, "Bilgisi, birikimi çok iyi olan teknik adamlar var. Rekabetten dolayı herkes kendini sürekli geliştiriyor. Yönetimler ince eleyip sık dokusun ancak hocasıyla birlikte hareket etmesini bilsin. Türk antrenörler seviyeyi aştı. Bugün milli takım çalıştıracak birçok arkadaşımız var. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu önemli bir futbol adamı. Ancak Fatih Terim turnuvanın sonuna kadar takımın başında kalmalıydı. Türk antrenörlere güvenmeye devam etsinler." değerlendirmesinde bulundu.

Yücel İldiz, Türk futbolunda yabancı futbolcu sınırlaması tartışmalarının yaşandığını anımsatarak, "Yasaklara karşıyız diyoruz ancak bu kez biz yasak getirmeye çalışıyoruz. Yabancı kısıtlaması getirerek Türk futbolunun kalkınacağını düşünmüyorum. Yabancı diye bizim alt liglerden oynayamayacak oyuncuları getirmeyelim. Oyuncunun da teknik adamın da kalitelisi gelsin. O zaman hiç problem yaşamayız." diye konuştu.