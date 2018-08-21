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Eskişehirspor'da yeni transferler oynamak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncuların alacakları için açtıkları davalar nedeniyle lisansları çıkarılamayan yeni transferler, sorunun bir an önce çözülüp sahaya çıkacakları günü bekliyor.

21 Ağustos 2018 Salı 13:48
Eskişehirspor'da yeni transferler oynamak istiyor

Kulübün internet televizyonuna açıklamada bulunan yeni transferlerden Sezgin Coşkun, "O sene bu sene" parolasıyla çıkılan sezonda lisans sorunu yaşanmasının üzücü olduğunu ifade ederek, futbol kenti olan Eskişehir'de futbol dışında her şeyin konuşulduğunu söyledi.

Coşkun, lisans krizinin aşılması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.

Atiker Konyaspor'dan kiralanan futbolcu Erdon Daci ise bir hafta boyunca her gün çalıştıklarını ancak maç günü geldiğinde sahaya çıkamadıklarını, bu durumun kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

Sahaya çıkıp, taraftarı mutlu etmek istediklerini anlatan Daci, "Eskişehirspor büyük bir camia ve kulüp. Taraftarın da muhteşem. Onları en kısa zamanda mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Atiker Konyaspor'dan kiralanan bir diğer oyuncu Emre Can Atila da futbolcunun halinden yine futbolcunun anladığını belirterek, lisanslarının çıkıp sahada yer almaları için geçmişte Eskişehirspor'un formasını terletmiş ağabeylerinden vefa göstermelerini istediklerini belirtti.

Gümüşhanespor'dan transfer edilen Melih Ağa ise sürecin bu kadar uzun sürmesinin kendilerini çok üzdüğünü aktardı.

Altınordu'dan kadroya dahil edilen Kerim Avcı da yaşadıkları durumun bir futbolcu için kolay olmadığının altını çizerek, hazır oldukları halde maçlara çıkmamalarının camia adına üzücü olduğunu ifade etti.

Yeni transferlerden Hakan Aslantaş ise Eskişehirspor'a çok büyük bir sevgi duyduğunu, buna karşın işini yapamamasının kendisini çok üzdüğünü anlattı.

Futbolcu Ferhat Kiraz da sabırsızlıkla lisans sorununun çözülüp sahaya çıkacakları günü beklediğini kaydetti.

Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ise böylesine güzel insanların yaşadığı güzel bir kentte Eskişehirspor adına maça çıkamamanın üzüntüsünü yaşadığına değinerek, lisans sorunun bu hafta çözülmesini beklediklerini bildirdi.

Ganalı oyuncu Kamal Issah da bu hafta sahadan olup taraftarı ve kenti mutlu etmek isteklerini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 22.08.2018 00:53
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